Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Giovedì 14 Marzo 2024. Jannik Sinner gioca allo Stadium 2 alle ore 19 italiane

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Anastasia Potapova vs [31] Marta Kostyuk

2. [1] Iga Swiatek vs [WC] Caroline Wozniacki

3. [6] Alexander Zverev vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 23:00)

4. [4] Daniil Medvedev vs [12] Taylor Fritz OR [7] Holger Rune (non prima ore: 02:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [32] Jiri Lehecka vs [3] Jannik Sinner

2. [17] Tommy Paul vs [9] Casper Ruud (non prima ore: 20:30)

3. Y. Yuan or D. Kasatkina vs [3] Coco Gauff (non prima ore: 23:00)

4. D. Parry or M. Sakkari vs [23] Emma Navarro (non prima ore: 02:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova vs Asia Muhammad / Ena Shibahara

2. S. Hsieh / E. Mertens or D. Schuurs / L. Stefani vs [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez