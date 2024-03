Jannik Sinner dopo l’accesso al terzo turno ad Indian Wells: “Di sicuro sono in una posizione diversa rispetto al passato ma è una cosa positiva, significa che sto facendo molto bene in campo (con il video della partita di oggi contro Kokkinakis)”

La magia di Jannik Sinner continua a brillare nel deserto californiano. Questa sera, l’italiano ha dimostrato una forma invidiabile eliminando senza problemi l’australiano Thanasi Kokkinakis con un netto 6-3, 6-0 al secondo turno del BNP Paribas Open, estendendo il suo record stagionale a 13 vittorie e nessuna sconfitta.

Attualmente al numero 2 della classifica ATP Live, Sinner affronterà il prossimo avversario che sarà la 25° testa di serie Jan-Lennard Struff o Borna Coric. Il dodici volte campione a livello del circuito maggiore, che cerca il suo secondo titolo Masters 1000, potrebbe sfidare Ben Shelton nel quarto turno e nel quarto di finale la quinta testa di serie Andrey Rublev.

Dichiara l’azzurro: “C’era un po’ di vento oggi, quindi è stato difficile giocare soprattutto all’inizio. Per me era il primo match qui. Comunque posso essere molto felice, lui è un grande avversario e serve davvero bene. In avvio di partita devi un po’ abituarti al campo e alle palle, poi però mi sono sentito molto meglio.

Penso ad un obiettivo per volta, poi quando ne raggiungi uno devi cercare di lavorare duro per il successivo. Devo ancora migliorare molte cose anche in campo, per esempio al servizio e nel proporre un gioco più vario. Prima di venire qui ho lavorato molto in palestra perché devo crescere e spero di dimostrarlo anche in campo.

Sicuramente è stata una partita difficile. Nel secondo set sono riuscito ad alzare il livello, ma generalmente credo che come primo match fosse un ottimo incontro. Lui è un ottimo giocatore, ho provato a restare sul mio gioco. All’inizio con il vento mi sono dovuto un po’ adattare, ma sono partito bene in questo torneo e vediamo cosa succederà al prossimo turno.

“In campo devo riuscire sempre meglio a variare il gioco. Poi abbiamo lavorato tanto in palestra, perché fisicamente posso crescere ancora. Sono queste le cose che mi spingono a fare sempre meglio e spero di continuare a dimostrarlo.

Di sicuro sono in una posizione diversa rispetto al passato ma è una cosa positiva, significa che sto facendo molto bene in campo. E’ un onore essere in questa posizione, ho lavorato duro per arrivarci. Vincere un torneo dello Slam è un sogno per tutti”.