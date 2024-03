Laver Cup: l’edizione 2025 si svolgerà a San Francisco

Dopo Berlino, sarà la splendida cittadina statunitense di San Francisco ad ospitare l’edizione 2025 della Laver Cup, fascinosa esibizione che vede opposto un team europeo a quello del resto del mondo. L’annuncio è arrivato dai canali di comunicazione dell’evento ideato dal team manageriale di Roger Federer e attivo dal 2017. La tre giorni di gare si svolgerà presso il Chase Center della città californiana nel weekend 19-21 settembre 2025.

Following this year’s seventh edition in Berlin, Laver Cup will head to San Francisco. Read More: https://t.co/HyYB5gDSeK pic.twitter.com/taFjn0LFAH — Laver Cup (@LaverCup) March 7, 2024

“Siamo entusiasti di portare la Laver Cup presso gli appassionati di San Francisco e all’intera comunità della Bay Area”, ha affermato Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8. “Il Chase Center sarà la cornice perfetta per ospitare l’ottava edizione dell’evento, in una città cosmopolita che ama il suo sport ma è priva di un evento di tennis professionistico maschile di alto livello da oltre 10 anni. La nostra visione per la Laver Cup era quella di riunire i migliori giocatori del mondo – rivali tutto l’anno – come compagni di squadra, per onorare le grandi leggende del passato, offrire un tennis emozionante e competitivo e aiutare a far crescere il gioco. Questo annuncio segna un altro passo entusiasmante nel viaggio della Laver Cup”.

Il venti volte campione del Grande Slam Roger Federer, co-creatore della Laver Cup, concorda che San Francisco sarà un’ottima sede per la competizione. “I fan della Bay Area adoreranno il modo in cui la Laver Cup riunisce i migliori giocatori del mondo come compagni di squadra. Li vedranno mettere da parte le loro rivalità e sedersi insieme a bordo campo facendo il tifo a vicenda. Questo non esiste in nessun’altra competizione”.

La Laver Cup si giocherà nella casa dei Golden State Warriors della NBA, team di Steph Curry e Klay Thompson. “Molti giocatori di tennis sono fan dell’NBA. Saranno entusiasti di esibirsi per la prima volta in una delle arene più spettacolari del mondo” conclude Roger.

Al momento è solo una voce, ma dagli States giornalisti ben accreditati sono sicuri che la grande novità dell’edizione 2025 sarà una rivoluzione nei capitani dei due team. Quello “world” dovrebbe essere guidato da Andre Agassi, mentre ancora non è chiaro chi prenderà il posto di Bjorn Borg per il team Europe. E se fosse proprio Roger Federer?

Marco Mazzoni