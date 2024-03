Fabio Fognini trionfa sotto la pioggia di Indian Wells

In un giorno segnato dal capriccio del meteo, Fabio Fognini si è imposto in una battaglia di resistenza e talento contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in California. La partita, caratterizzata da un’interruzione di oltre tre ore a causa della pioggia, ha visto il nostro portacolori, attualmente numero 108 del ranking ATP, trarre vantaggio dallo stop forzato per riorganizzare le proprie strategie e alla fine prevalere con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.

Il match ha avuto inizio sotto i cattivi auspici per il tennista italiano, che nonostante avesse creato delle opportunità per portarsi in vantaggio, ha ceduto il primo set al suo avversario, numero 144 del mondo. La risposta al servizio si è rivelata un punto debole per entrambi, ma nel corso del secondo e terzo set Fognini ha saputo invertire la rotta, mostrando maggiore solidità e una notevole capacità di adattamento.

Dopo aver perso il primo set per 6 a 4 (break decisivo subito a 0 nel decimo game), Fognini ha reagito con determinazione, riuscendo a ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole (era sotto per 0 a 2 nel secondo set ed ha piazzato un parziale di sei game consecuti vincendo la frazione per 6 a 2).

Nel terzo set l’azzurro sotto per 1 a 3 (perso malamente a 0 il turno di battuta con due doppi falli), da quel momento ha messo a segno un nuovo parziale di cinque game consecutivi vincendo set e match per 6 a 3.

La pausa per pioggia si è rivelata un momento cruciale per il giocatore ligure, che al rientro in campo ha dimostrato un miglior approccio al gioco, con una prestazione convincente che gli ha permesso di chiudere il match a suo favore.

Al prossimo turno, Fognini si troverà di fronte Sebastian Baez, testa di serie numero 19 del torneo, che arriva da una serie di successi nell’ambito dello swing sudamericano e si distingue per la sua potenza nei colpi da fondo campo. La sfida si preannuncia intensa.

La partita contro Zapata Miralles ha messo in luce alcuni aspetti migliorabili nel gioco di Fognini, in particolare nella gestione del servizio, ma anche la sua capacità di non arrendersi e di trovare soluzioni efficaci anche nei momenti più critici. La sua prestazione nel secondo e terzo set, con un gioco solidamente costruito su colpi vincenti e una difesa di grande qualità, dimostra che Fognini ha ancora molto da offrire nel circuito.

Le statistiche finali del match evidenziano la superiorità del ligure, che ha realizzato 24 colpi vincenti contro i 7 del suo avversario e ha dominato negli scambi più lunghi, fattore decisivo per il risultato finale. Questa vittoria non solo valorizza la wild card ricevuta per il torneo, ma riafferma anche le qualità tecniche e la tenacia di Fabio Fognini, capace di superare momenti difficili e avversari impegnativi.

Mentre il cammino di Fognini nel Masters 1000 di Indian Wells prosegue, gli occhi degli appassionati saranno puntati sulla sua prossima sfida contro Baez. Con la speranza che Giove Pluvio conceda una tregua.

ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 4 6 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 6 2 3 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Fognini (🇮🇹) vs Zapata Miralles (🇪🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 215 vs 201

– Aces: 3 vs 0

– Double Faults: 4 vs 2

– First Serve: 30/67 (45%) vs 62/89 (70%)

– 1st Serve Points Won: 19/30 (63%) vs 30/62 (48%)

– 2nd Serve Points Won: 17/37 (46%) vs 11/27 (41%)

– Break Points Saved: 2/7 (29%) vs 8/16 (50%)

– Service Games Played: 13 vs 14

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 32/62 (52%) vs 11/30 (37%)

– 2nd Serve Return Points Won: 16/27 (59%) vs 20/37 (54%)

– Break Points Converted: 8/16 (50%) vs 5/7 (71%)

– Return Games Played: 14 vs 13

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 10/15 (67%) vs 8/12 (67%)

– Winners: 24 vs 7

– Unforced Errors: 30 vs 19

– Service Points Won: 36/67 (54%) vs 41/89 (46%)

– Return Points Won: 48/89 (54%) vs 31/67 (46%)

– Total Points Won: 84/156 (54%) vs 72/156 (46%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 207 km/h (128 mph) vs 185 km/h (114 mph)

– 1st Serve Average Speed: 179 km/h (111 mph) vs 158 km/h (98 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 156 km/h (96 mph) vs 154 km/h (95 mph)





Marco Rossi