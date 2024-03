Sinner a caccia della doppietta Australian Open – Indian Wells, impresa riuscita a sei giocatori

L’attesa è quasi finita. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo nel deserto della California, dove sta per scattare il primo Masters 1000 del 2024 in quel di Indian Wells. Stanotte verrà stilato il main draw, dove l’azzurro è testa di serie n.3. Vedremo se sarà dalla parte del campione in carica Carlos Alcaraz, o in quella del n.1 del mondo Novak Djokovic, al rientro nell’evento dopo l’assenza “forzata” dalla sua posizione sulla vaccinazione Anti-Covid, che l’ha portato a saltare qualche edizione del torneo.

Sinner va a caccia del primo titolo a Indian Wells, ancora imbattuto nella nuova stagione dopo i successi a Rotterdam e soprattutto agli Australian Open. Rileviamo un dato statistico curioso: chi è stato in grado di vincere il primo 1000 in California dopo aver trionfato a Melbourne, completando una splendida doppietta d’inizio anno Slam – primo 1000? In totale è accaduto 11 volte, grazie a 6 grandi campioni: Jim Courier (1993), Pete Sampras (1994), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2004, 2006, 2017), Novak Djokovic (2008, 2011, 2015, 2016), Rafael Nadal (2009).

Djokovic è riuscito nell’impresa ben 4 volte, forte delle sue partenze-razzo agli Australian Open, dove tiranneggia quasi ogni anno. La prima nel 2008 (dopo il suo primissimo successo Slam), poi nell’anno di grazia 2011, quando subì la prima sconfitta stagionale solo a Roland Garros da Federer dopo una striscia clamorosa di ben 41 vittorie consecutive; quindi in altre due annate di grande qualità, il 2015 e infine il 2016, quando dopo il primo titolo a Parigi ebbe problemi al gomito e calò, finendo addirittura superato da Murray nel ranking di fine anno.

In questa curiosa doppietta lo segue Federer, che dopo due grandi cavalcate nel 2004 e 2006 (anni in cui lo svizzero dominava) si è ripetuto per terza volta nel 2017, altra stagione per lui memorabile, chiusa con due Slam e tante vittorie contro lo storico rivale Nadal.

Proprio Rafa è riuscito ad alzare i due primi grandi trofei della stagione nel 2009, anno in cui vinse per la prima volta gli Australian Open.

Jim Courier iniziava i suoi anni da n.1 con grandi vittorie, e nel ’93 riuscì ad alzare la coppa di Indian Wells dopo il suo canonico tuffo nello Jarra dopo aver vinto a Melbourne. Il connazionale e rivale Pete Sampras l’ha seguito nel ’94, dopo il suo primo successo agli Australian Open. Resterà l’unica doppietta primo Slam – primo 1000 per Pete, che vincerà gli Australian Open una seconda volta nel ’97, senza però alzare la coppa di Indian Wells (in California sarà l’anno di Michael Chang).

Quindi l’ultimo tennista capace di vincere Australian Open e Indian Wells nello stesso anno è stato Federer nel 2017. Un po’ scartare in questa statistica l’annata 2021, totalmente anomala poiché il torneo, per colpa delle restrizioni della pandemia, si svolse ad ottobre (vinse comunque Norrie).

Nel 2023 Jannik Sinner arrivò in semifinale, battuto da Carlos Alcaraz. Possibile rivincita in vista?

Marco Mazzoni