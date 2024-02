Ivo Karlovic annuncia il suo addio al tennis: un gigante ci lascia (Video)

In un mondo del tennis sempre più concentrato sulle nuove leve e sui loro trionfi, una notizia ha colto di sorpresa e nostalgia gli appassionati del circuito: Ivo Karlovic classe 1979, il gigante croato che ha lasciato un’impronta importante nel mondo della racchetta, ha annunciato il suo ritiro. Il suo messaggio di addio, giunto non inaspettatamente mentre gli occhi erano puntati sulla lesione di Carlos Alcaraz al Río Open 2024, ha scosso il cuore di molti.

Karlovic, che non calca i campi di un torneo ufficiale dal Masters 1000 di Indian Wells nel 2021, ha deciso di porre fine a tre anni di assenza dalle competizioni, confermando che, alle soglie dei 45 anni, è giunto il momento di chiudere definitivamente con il tennis giocato. La sua decisione è stata comunicata attraverso una lettera aperta, un gesto che evidenzia la sua grande umiltà e il legame profondo con i suoi sostenitori.

Nella sua commovente lettera, Karlovic ha espresso gratitudine e amore verso chi ha camminato al suo fianco in questa lunga e fruttuosa carriera. Ha ricordato i suoi umili inizi in una Croazia che lottava per affermarsi sul palcoscenico internazionale, sottolineando come il suo percorso sia stato tutto fuorché convenzionale. Nonostante le difficoltà, “Dr. Ivo”, come è affettuosamente conosciuto nel circuito, ha superato ostacoli e sfide grazie al sostegno di allenatori, familiari e fan.

Karlovic non si allontanerà del tutto dal mondo del tennis. Ha promesso di rimanere vicino a questo sport, condividendo la sua saggezza e le sue esperienze con le nuove generazioni di tennisti. La sua carriera, segnata da record impressionanti per servizio e altezza, rimarrà nella storia come esempio di dedizione, talento e passione.

La notizia del ritiro di Karlovic ha suscitato reazioni di stima e affetto da tutto il mondo del tennis, con colleghi e tifosi che hanno espresso il loro rispetto per uno degli atleti più carismatici e rispettati.

Queste le parole di Ivo: “Cari tifosi e amici, Spero che questo messaggio vi trovi tutti di buon umore!

Alcuni di voi avranno notato che è passato del tempo dall’ultima volta che ho giocato un torneo e mi chiedete ancora quotidianamente se tornerò in circuito e quando. Mi dispiace deludervi, ma con questa lettera voglio rendere ufficiale e annunciare il mio ritiro.

Ho avuto una carriera molto gratificante, poco ortodossa e lunga, sin da un inizio estremamente umile, specialmente per un tennista. La Croazia era un paese molto diverso negli anni ’80 e ’90, quando ero un bambino, per questo sono così orgoglioso dei miei successi e di tutto ciò che sono riuscito a superare lungo il cammino.

Vorrei ringraziare tutti gli allenatori e le persone che hanno partecipato e contribuito al mio sviluppo come tennista, senza di voi questo fortunato viaggio non sarebbe stato possibile. Anche alla mia famiglia, che mi ha fornito un supporto enorme e che amo immensamente. Non vedo l’ora di continuare a trascorrere tempo con loro, facendo cose che ci riempiono e che sono molto importanti per noi.

A tutti coloro che sono stati tifosi della mia carriera lungo tutti questi anni, grazie per essere stati parte di questo viaggio. Vi amo tutti e spero di rivedervi. Rimarrò vicino al tennis e cercherò di condividere le mie conoscenze e tutte le incredibili esperienze nel circuito con le nuove generazioni di tennisti. Il viaggio continua, solo che con un focus diverso. Sono veramente grato.”

Saluti,

Dr. Ivo”





Francesco Paolo Villarico