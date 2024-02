Musetti perde malamente da Zhang all’ATP 250 di Doha

La fiducia è tutto in uno sport complesso come il tennis. Quando non ne hai, e le troppe recenti memorie negative pesano come macigni, il rischio di esporsi a prestazioni davvero negative, al limite dalla figuraccia, è altissimo. Spiace davvero dover registrare e commentare una partita così scadente di Lorenzo Musetti, che all’esordio al 250 di Doha perde malamente contro Zhizhen Zhang, battuto per 6-2 6-0 in un’ora di gioco. Impalpabile la prestazione del carrarino, niente ha funzionato nel suo tennis, ma l’aspetto più preoccupante non è nemmeno il suo diritto ballerino e corto, il servizio altalenante, il rovescio stranamente scarico e impreciso, quanto il non aver intravisto un momento di luce, una reazione, un segno di presenza in campo. Zhang è stato davvero solido: è entrato nel match molto bene, sicuro con i suoi colpi da fondo campo e servendo con precisione (ha chiuso il match con due prime su tre in campo, vincendo altrettanti punti), ma nella partita i meriti del cinese sono amplificati dall’assenza quasi totale di Musetti. Non c’è niente che si possa salvare nella partita dell’azzurro. Niente.

La palla break che è costata il 2-5 a Musetti nel primo set è lo specchio del suo momento: dopo un discreto servizio esterno che gli ha aperto il campo, ha due palle sul diritto comode da spingere in anticipo per incidere; le gioca col braccio trattenuto, temporeggia buttandola di là al centro senza una idea, con paura, e perde profondità, tanto che è fin troppo comodo per Zhang fare un passo avanti, entrare forte col diritto e buttare Lorenzo due metri dietro, dove è punito da una smorzata ben eseguita dal cinese. Questo punto, in un momento non banale del set, è l’evidenza di quanto manchi la fiducia in Musetti, quello slancio e sicurezza che ti porta a colpire con potenza, per guadagnare campo e creare la differenza che invece subisce.

Difficile trovare un giocatore del talento di Musetti terminare una partita così male, con il 41% di punti vinti con la prima di servizio e il 37% sulla seconda, quando al di là della rete c’era un avversario molto positivo, solido e preciso, ma non esattamente Djokovic o il Sinner di questo periodo. Non ha molto senso analizzare oltre il match dal punto di vista tecnico. Purtroppo Musetti è stato travolto, o peggio non è pervenuto. A chi ama il suo tennis di talento, quelle giocate d’autore con le quali può sorprendere tutti e far saltare in piedi il pubblico, fa molto male ritrovarlo così dimesso, incapace di entrare in partita e reagire. Negli ultimi tornei avevamo sottolineato, nonostante le sconfitte, come stesse provando a ritrovare una posizione in campo più vicina alla riga di fondo, un primo colpo dopo il servizio più incisivo, una risposta aggressiva nonostante gli errori. Tutti passi necessari a rimettere velocità e peso ad un tennis un po’ spuntato, incerto e ingrigito, e riavvicinarsi a quel giocatore davvero incisivo – oltre che bellissimo – che nell’autunno 2022 aveva convinto tutti. Pazienza se si esce dal campo battuto, l’attitudine era quella giusta, provarci sino in fondo. Nella sconfitta odierna a Doha il passo indietro nell’atteggiamento è la ferita che fa più male. Forza Lorenzo, forza! Non sei quello sceso in campo oggi. Sei ben altro.

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia il match servizio, sotto gli occhi di coach Tartarini. Poco fluido nei suoi primi colpi, un diritto in corsa sparato in corridoio gli costa una palla break sul 30-40. È bravo Zhang ad impattare un bel rovescio lungo linea e strappare un BREAK in apertura. Costretto a rincorrere Lorenzo, e con queste folate di vento non è facile toccare la palla, variare e creare schemi, come è nelle sue corde. Più solido il cinese, spinge col diritto attento a non sbagliare e scegliendo traiettorie piuttosto centrali. La tattica funziona, 2-0. Male invece l’azzurro col diritto, prova a spingere con più decisione la palla, anche se al centro, ma perde la misura. 0-30, anche il terzo game è complicato, e nemmeno la prima di servizio lo sostiene. Colpisce con i piedi molto vicini alla riga Zhizhen, sul 30 pari, dopo aver sbagliato malamente un drop shot, ne prova un altro stavolta perfetto. Annulla bene la palla break Musetti con un attacco preciso, ma spreca tutto con l’ennesimo diritto di scambio che vola lungo. Si salva ancora Lorenzo, stavolta col suo marchio di fabbrica, un vincente di rovescio lungo linea. Il doppio BREAK arriva alla terza chance: una seconda di battuta troppo centrale è impattata alla perfezione da Zhang, con un diritto in risposta vincente. Non ci prova nemmeno “Muso”, è sotto 0-3, nettamente sul piano dell’intensità e della precisione. Lo aiuta il cinese, pessimo il suo quarto game (e un bel tocco dell’azzurro), scivola sotto 0-40 e nonostante un doppio nastro clamorosamente fortunoso, restituisce uno dei due break alla quarta chance, con un attacco sbagliato (1-3). L’ingresso nel match dopo il pessimo avvio ha scosso Musetti, ora il rovescio è ficcante, l’intensità superiore; vince un buon game di servizio (2-3), ma sul 4-2 è di nuovo in crisi. Zhang gioca ordinato, continuo, non fa niente di eccezionale ma non regala nemmeno, mentre Musetti commette troppi errori. 0-30 e poi 30-40 con un rovescio dal centro che vola lungo un metro. Male Lorenzo sulla palla break: ha due momenti per spingere ed attaccare col diritto, ma temporeggia, perde campo e subisce una smorzata di Zhizhen ben eseguita visto quando era crollato all’indietro l’azzurro. 5-2 Zhang, che con un turno di battuta perfetto chiude 6-2. 44% di punti vinti da Musetti con la prima palla in campo, un numero tremendo, visto che la risposta del cinese non è esattamente quella di Sinner…

Male, molto male Musetti anche avvio del secondo set. Non gioca sciolto, il diritto è carico di spin e “non va”, ma non è nemmeno preciso e sicuro. Serve male, niente funziona e crolla 15-40 con l’ennesimo diritto povero di controllo. Con una risposta potente al centro su di una seconda palla modesta Zhang sfonda la flebile resistenza dell’italiano, che subisce un BREAK immediato e si ritrova sotto 1-0. Allarga le braccia Lorenzo dopo aver subito questo punto, la negatività è in ogni aspetto, anche nell’atteggiamento passivo con il quale affronta questa partita che gli scivola via, veloce quanto il vento su Doha. Zhizhen si appoggia alla perfezione alle palle non così rapide e nemmeno profonde dell’azzurro, controlla lo scambio e chiude col diritto; ma anche quando cerca il cross di rovescio, solleticando il lato “forte” di Musetti, non rischia più di tanto perché la palla esce proprio flebile dalle corde dell’azzurro. 2-0 (e otto giochi a due). Lorenzo non c’è, la spinta monocorde ma precisa di Zhang lo porta sbagliare praticamente tutto. Concede un’altra palla break sul 30-40 “Muso”, e la gioca sotto ritmo, attaccando con un tocco che non fa male e subendo un passante in corsa del rivale, ora avanti 3-0 col doppio break dopo solo 47 minuti. Davvero solido Zhang, ma purtroppo è la modesta prestazione dell’azzurro a farlo apparire così forte ed efficace. La reazione di Musetti non arriva, perde nettamente anche il secondo set per 6-0 uscendo di scena dal torneo a testa bassa e con un’altra batosta che non aiuta a riprendersi, a svoltare. Una sconfitta sempre è possibile con l’alto livello medio attuale sul tour, ma perdere senza reagire o trovare il modo di entrare davvero in partita è sconfortante.

Zhizhen Zhang vs [7] Lorenzo Musetti



ATP Doha Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 Lorenzo Musetti [7] Lorenzo Musetti [7] 2 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Z. Zhang 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Zhang 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Zhang (🇨🇳) vs Musetti (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 287 vs 152

– Aces: 7 vs 0

– Double Faults: 1 vs 1

– First Serve: 30/39 (77%) vs 29/48 (60%)

– 1st Serve Points Won: 23/30 (77%) vs 12/29 (41%)

– 2nd Serve Points Won: 4/9 (44%) vs 7/19 (37%)

– Break Points Saved: 3/4 (75%) vs 3/9 (33%)

– Service Games Played: 7 vs 7

RETURN STATS:

– Return Rating: 274 vs 118

– 1st Serve Return Points Won: 17/29 (59%) vs 7/30 (23%)

– 2nd Serve Return Points Won: 12/19 (63%) vs 5/9 (56%)

– Break Points Converted: 6/9 (67%) vs 1/4 (25%)

– Return Games Played: 7 vs 7

POINT STATS:

– Net Points Won: 3/9 (33%) vs 3/4 (75%)

– Winners: 19 vs 10

– Unforced Errors: 5 vs 11

– Service Points Won: 27/39 (69%) vs 19/48 (40%)

– Return Points Won: 29/48 (60%) vs 12/39 (31%)

– Total Points Won: 56/87 (64%) vs 31/87 (36%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 224 km/h (139 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 1st Serve Average Speed: 202 km/h (125 mph) vs 184 km/h (114 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 177 km/h (109 mph) vs 158 km/h (98 mph)