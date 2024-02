Flavio Cobolli supera le qualificazioni nel torneo ATP 250 di Los Cabos. Al primo turno sfiderà Nishioka e poi se vincerà affronterà Zverev

Il torneo ATP 250 che si svolge a Los Cabos, in Messico, vedrà la partecipazione di due tennisti italiani nel tabellone principale. Matteo Arnaldi, già confermato, è ora affiancato da Flavio Cobolli, che si è guadagnato l’accesso dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Cobolli, primo nel seeding cadetto, ha dimostrato la sua abilità sconfiggendo l’australiano Marc Polmans con un convincente 6-3, 6-3, impiegando soltanto un’ora e quindici minuti di gioco.

La partita ha mostrato l’azzurro in una forma notevole, nonostante alcuni momenti di tensione. Nel primo set, Cobolli non ha capitalizzato una palla break iniziale, ma ha poi realizzato il break decisivo nel terzo game. Prima di consolidare il vantaggio, l’italiano ha dovuto annullare una palla break, mantenendo comunque il controllo del match. Nonostante abbia mancato altre tre opportunità di break nel quinto gioco e una nel settimo, Cobolli ha strappato il servizio a Polmans nel nono game, chiudendo il set a suo favore per 6-3 dopo 35 minuti.

Nel secondo set, Cobolli ha incontrato una breve difficoltà, perdendo il servizio nel terzo game, ma ha prontamente risposto con un controbreak nel gioco successivo. Il punto di svolta si è verificato nel sesto game, dove l’italiano ha approfittato di un calo di Polmans, realizzando un break a zero che lo ha portato sul 4-2. Con una prestazione solida al servizio nei giochi finali, Cobolli ha sigillato il secondo set con un altro 6-3, dopo 40 minuti.

ATP Los Cabos Flavio Cobolli [1] Flavio Cobolli [1] 6 6 Marc Polmans Marc Polmans 3 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Polmans 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Cobolli (🇮🇹) vs Polmans (🇦🇺)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 274 vs 210

– Aces: 1 vs 3

– Double Faults: 4 vs 3

– First Serve: 20/49 (41%) vs 39/64 (61%)

– 1st Serve Points Won: 16/20 (80%) vs 21/39 (54%)

– 2nd Serve Points Won: 19/29 (66%) vs 10/25 (40%)

– Break Points Saved: 1/2 (50%) vs 6/10 (60%)

– Service Games Played: 9 vs 9

RETURN STATS:

– Return Rating: 191 vs 116

– 1st Serve Return Points Won: 18/39 (46%) vs 4/20 (20%)

– 2nd Serve Return Points Won: 15/25 (60%) vs 10/29 (34%)

– Break Points Converted: 4/10 (40%) vs 1/2 (50%)

– Return Games Played: 9 vs 9

POINT STATS:

– Net Points Won: 5/7 (71%) vs 8/12 (67%)

– Winners: 23 vs 7

– Unforced Errors: 8 vs 9

– Service Points Won: 35/49 (71%) vs 31/64 (48%)

– Return Points Won: 33/64 (52%) vs 14/49 (29%)

– Total Points Won: 68/113 (60%) vs 45/113 (40%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 203 km/h (126 mph) vs 206 km/h (128 mph)

– 1st Serve Average Speed: 188 km/h (116 mph) vs 167 km/h (103 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 142 km/h (88 mph) vs 147 km/h (91 mph)

(1) Zverev, Alexander vs Bye

(Q) Cobolli, Flavio vs Nishioka, Yoshihito

Kokkinakis, Thanasi vs Draper, Jack

Evans, Daniel vs (5) Safiullin, Roman

(3) de Minaur, Alex vs Bye

(Alt) Lestienne, Constant vs (Alt) Michelsen, Alex

(WC) Schwartzman, Diego vs (Q) Nava, Emilio

(WC) Escobedo, Ernesto vs (8) Thompson, Jordan

(7) Purcell, Max vs Arnaldi, Matteo

Koepfer, Dominik vs Borges, Nuno

Daniel, Taro vs Giron, Marcos

Bye vs (4) Ruud, Casper

(6) Kecmanovic, Miomir vs Hijikata, Rinky

(Q) Kovacevic, Aleksandar vs (Q) Holt, Brandon

Vukic, Aleksandar vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos





Marco Rossi