Stefano Napolitano: Tra Gioia, Riscatto e Orgoglio al Challenger 100 di Bangalore. L’azzurro vince il titolo più importante in carriera

Stefano Napolitano si è lasciato cadere sul campo di gioco, un gesto che trascende la semplice vittoria per simboleggiare un momento di riscatto e orgoglio profondamente sentito. Con gli occhi chiusi e le braccia aperte, ha assaporato senza distrazioni visive la conquista del Challenger 100 di Bangalore, in India, un successo trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, che segna il punto più alto della sua carriera dopo il titolo al 75 di Ortisei. Il suo avversario, il coreano Seongchang Hong, si è dovuto arrendere per 46 63 63.

Il match ha messo in luce le qualità tecniche e tattiche di Napolitano, nonostante un inizio in cui entrambi i giocatori hanno mostrato vulnerabilità nei propri servizi. Il coreano, con la sua rapidità e capacità di giocare colpi angolati, ha inizialmente messo in difficoltà Napolitano, costringendolo a inseguire e ad accumulare errori. Tuttavia, la bellezza del tennis si manifesta nella capacità di evoluzione e adattamento: Napolitano ha saputo invertire la rotta nel secondo set, stabilizzandosi al centro del campo e prendendo il controllo degli scambi con una verticalizzazione più incisiva.

La presenza in tribuna di Rohan Bopanna, recentemente diventato il più anziano numero 1 del mondo nel doppio e nativo di Bangalore, ha aggiunto un tocco di magia all’evento, ispirando Napolitano e infiammando i tifosi locali. La sua performance nel quarto game del secondo set, dove ha realizzato un break a zero, e nel settimo, salvandosi da una situazione critica con colpi di pura maestria, ha dimostrato una maturità tattica e mentale notevole.

Il terzo set ha visto un Napolitano ancora più determinato, accumulando fiducia e dominando il gioco fino all’ultima accelerazione vincente. Questo trionfo non è solo un trofeo in più nella sua bacheca, ma una testimonianza della sua crescita come atleta e della sua capacità di superare le avversità con grinta e intelligenza.

ATP Bengaluru Seongchan Hong [9] Seongchan Hong [9] 6 3 3 Stefano Napolitano [7] Stefano Napolitano [7] 4 6 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Hong 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Hong 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Hong 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 S. Hong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Hong 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Hong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi