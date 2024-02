Flavio Cobolli al turno decisivo nel torneo ATP 250 di Los Cabos

Flavio Cobolli ha mostrato una buona resistenza nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Los Cabos, superando Sho Shimabukuro in una partita combattuta. Dopo un inizio difficile, perdendo il primo set per 3-6, Cobolli ha saputo ribaltare il match vincendo i successivi set per 6-3 e 6-2. Questa vittoria dimostra non solo l’abilità tecnica di Cobolli ma anche la sua determinazione e capacità di rimanere concentrato sotto pressione, qualità importanti per il suo futuro nel circuito ATP.

Flavio giocherà questa notte al turno decisivo delle quali contro Marc Polmans classe 1997 e n.166 ATP.