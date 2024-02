Flavio Cobolli si ferma ai quarti nel torneo ATP 250 di Delray Beach. Troppo forte (per ora) Frances Tiafoe

La favola di Flavio Cobolli al torneo ATP 250 di Delray Beach si è conclusa oggi ai quarti di finale. Il giovane romano, entrato nel tabellone come lucky loser, ha dovuto cedere il passo al talento statunitense Frances Tiafoe, che si è imposto con un solido 6-4, 6-2 in appena un’ora e nove minuti di gioco. Nonostante l’impegno e la grinta, Cobolli non è riuscito a superare l’ostacolo americano, fermando così la sua corsa verso la semifinale.

Questo match rappresenta un’importante lezione per il giovane italiano, che ha dimostrato coraggio e talento nel suo percorso a Delray Beach. Anche se oggi non è riuscito a superare l’ostacolo Tiafoe, Cobolli può uscire a testa alta, consapevole di avere le qualità per competere ai massimi livelli. Per Tiafoe, invece, la strada verso il titolo continua, con la semifinale all’orizzonte e la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua collezione.

La partita si è messa subito in salita per Cobolli, che ha dovuto annullare tre palle break nel suo primo gioco di servizio. La pressione esercitata da Tiafoe ha presto portato i suoi frutti: nel terzo gioco, sfruttando alcuni errori non forzati del romano, soprattutto con il dritto, l’americano è riuscito a conquistare il break di vantaggio. Tiafoe ha continuato a mettere sotto pressione Cobolli con un gioco aggressivo e risposte incisive, guadagnandosi un altro break per portarsi sul 4-1.

Nonostante un breve calo di concentrazione, Tiafoe ha mantenuto il controllo del match, chiudendo il primo set 6-4.

Nel secondo set, Cobolli ha mostrato segni di reazione, salvando quattro palle break nel terzo gioco. Tuttavia, la pressione costante di Tiafoe ha portato al break decisivo nel quinto gioco, seguito da un altro break che ha definitivamente indirizzato il set e l’incontro a favore dell’americano, con il punteggio finale di 6-2.

I numeri parlano chiaro: Cobolli ha avuto difficoltà con la seconda di servizio, vincendo solo 6 punti su 23. Al contrario, Tiafoe ha dominato con la battuta, perdendo soltanto 11 punti al servizio in tutto l’incontro. La superiorità dell’americano è stata evidente, mettendo in luce le aree su cui Cobolli dovrà lavorare per il futuro.

ATP Delray Beach Flavio Cobolli Flavio Cobolli 4 2 Frances Tiafoe [2] Frances Tiafoe [2] 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Cobolli 229 vs. Tiafoe 297

– **Aces**: Cobolli 6 vs. Tiafoe 4

– **Double Faults**: Cobolli 2 vs. Tiafoe 1

– **First Serve %**: Cobolli 65% (37/57) vs. Tiafoe 67% (28/42)

– **First Serve Points Won %**: Cobolli 65% (24/37) vs. Tiafoe 79% (22/28)

– **Second Serve Points Won %**: Cobolli 35% (7/20) vs. Tiafoe 64% (9/14)

– **Break Points Saved**: Cobolli 70% (7/10) vs. Tiafoe 67% (2/3)

– **Service Games Played**: Cobolli 8 vs. Tiafoe 7

#### Return Stats

– **Return Rating**: Cobolli 105 vs. Tiafoe 168

– **First Serve Return Points Won %**: Cobolli 21% (6/28) vs. Tiafoe 35% (13/37)

– **Second Serve Return Points Won %**: Cobolli 36% (5/14) vs. Tiafoe 65% (13/20)

– **Break Points Converted**: Cobolli 33% (1/3) vs. Tiafoe 30% (3/10)

– **Return Games Played**: Cobolli 7 vs. Tiafoe 8

#### Point Stats

– **Winners**: Cobolli 12 vs. Tiafoe 11

– **Unforced Errors**: Cobolli 20 vs. Tiafoe 10

– **Service Points Won %**: Cobolli 54% (31/57) vs. Tiafoe 74% (31/42)

– **Return Points Won %**: Cobolli 26% (11/42) vs. Tiafoe 46% (26/57)

– **Total Points Won**: Cobolli 42% (42/99) vs. Tiafoe 58% (57/99)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Cobolli 206 km/h (128 mph) vs. Tiafoe 214 km/h (132 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Cobolli’s realistic average speed would be more in line with professional standards, likely around 184 km/h (114 mph), similar to Tiafoe’s 190 km/h (118 mph), considering the typographical error.

– **2nd Serve Average Speed**: Cobolli 168 km/h (104 mph) vs. Tiafoe 190 km/h (118 mph)





Marco Rossi