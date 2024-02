ATP 500 Rotterdam: Lorenzo Musetti manca due match point ed esce di scena al tiebreak decisivo

In una serata che prometteva spettacolo al torneo ATP 500 di Rotterdam, Lorenzo Musetti ha dovuto cedere il passo all’ostinato Tallon Griekspoor in una partita che ha tenuto i tifosi incollati fino all’ultimo scambio. Nonostante un avvio promettente e una prestazione di buon livello, il giovane toscano non è riuscito a infrangere la maledizione che lo vede incapace di vincere due partite consecutive da Chengdu 2023, continuando così un’annata caratterizzata da alti e bassi.

Il match si è aperto con un Musetti in gran forma, capace di sfruttare la propria convinzione come arma vincente contro un Griekspoor che sembrava non trovare il proprio ritmo. Grazie a tre errori decisivi del tennista olandese, Musetti ha rapidamente guadagnato un break, portandosi sul 3-1. Il suo dritto ha funzionato alla perfezione, mettendo in difficoltà Griekspoor che, nonostante la cancellazione di tre set point sul 5-2, si è dovuto arrendere nel nono game, concedendo il set per 6-3 al giovane italiano.

Il secondo set ha visto un equilibrio maggiore, con pochi momenti di vero brivido fino alle fasi conclusive. Griekspoor è riuscito a salvarsi da due palle break grazie a un servizio efficace, mantenendo in bilico il risultato fino al tie-break. Qui, nonostante un inizio promettente di Musetti, è stato l’olandese a ribaltare la situazione, sfruttando gli errori e la passività dell’italiano per chiudere il set a suo favore.

Il terzo set ha iniziato a delineare una possibile vittoria per Musetti, che è riuscito ad imporsi con il suo rovescio e a guadagnarsi un vantaggio di 3-0 e poi 4 a 1. Tuttavia, la reazione di Griekspoor non si è fatta attendere, con l’olandese che ha saputo recuperare il break di svantaggio e portarsi al tie-break, dopo aver annullato sul 5 a 6, 15-40 due palle match e chiuso il game con un ace. Qui, purtroppo per Musetti, la tensione e gli errori si sono fatti sentire, permettendo a Griekspoor di chiudere il match a suo favore.

Con 47 colpi vincenti, Griekspoor ha dimostrato una solidità nei momenti chiave, nonostante il bilancio dei punti vinti, 113 a 112, sottolinei quanto sia stata equilibrata la contesa. Per Musetti, resta l’amarezza di due match point mancati, ma anche la consapevolezza di aver giocato una partita di alto livello contro un avversario in grande forma.

ATP Rotterdam Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 3 7 7 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs. Lorenzo Musetti 🇮🇹

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Griekspoor 287 vs. Musetti 298

– **Aces**: Griekspoor 19 vs. Musetti 8

– **Double Faults**: Griekspoor 3 vs. Musetti 1

– **First Serve %**: Griekspoor 59% (68/116) vs. Musetti 63% (69/109)

– **First Serve Points Won %**: Griekspoor 81% (55/68) vs. Musetti 75% (52/69)

– **Second Serve Points Won %**: Griekspoor 54% (26/48) vs. Musetti 63% (25/40)

– **Break Points Saved**: Griekspoor 85% (11/13) vs. Musetti 75% (3/4)

– **Service Games Played**: Griekspoor 16 vs. Musetti 17

#### Return Stats

– **Return Rating**: Both 93

– **First Serve Return Points Won %**: Griekspoor 25% (17/69) vs. Musetti 19% (13/68)

– **Second Serve Return Points Won %**: Griekspoor 38% (15/40) vs. Musetti 46% (22/48)

– **Break Points Converted**: Griekspoor 25% (1/4) vs. Musetti 15% (2/13)

– **Return Games Played**: Griekspoor 17 vs. Musetti 16

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Griekspoor 81% (38/47) vs. Musetti 64% (16/25)

– **Winners**: Griekspoor 47 vs. Musetti 31

– **Unforced Errors**: Griekspoor 24 vs. Musetti 6

– **Service Points Won %**: Griekspoor 70% (81/116) vs. Musetti 71% (77/109)

– **Return Points Won %**: Griekspoor 29% (32/109) vs. Musetti 30% (35/116)

– **Total Points Won**: Both 50% (113/225)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Griekspoor 216 km/h (134 mph) vs. Musetti 215 km/h (133 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Griekspoor 204 km/h (126 mph) vs. Musetti 195 km/h (121 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Griekspoor 171 km/h (106 mph) vs. Musetti 154 km/h (95 mph)





Marco Rossi