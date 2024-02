ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Giulio Zeppieri

ATP 500 Rotterdam – Tabellone Qualificazione- indoor hard

(1) Van Assche, Luca vs (WC) Brouwer, Gijs

Goffin, David vs (8) Barrere, Gregoire

(2) Fucsovics, Marton vs (WC) Den Ouden, Guy

Cressy, Maxime vs (5) Rinderknech, Arthur

(3) Gaston, Hugo vs (WC) Boogaard, Thijs

Shapovalov, Denis vs (6) Marterer, Maximilian

(4) Rodionov, Jurij vs Bergs, Zizou

Zeppieri, Giulio vs (7) Bautista Agut, Roberto

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Giulio Zeppieri vs [7] Roberto Bautista Agut

2. [3] Hugo Gaston vs [WC] Thijs Boogaard

3. [1] Luca Van Assche vs [WC] Gijs Brouwer

4. [2] Marton Fucsovics vs [WC] Guy Den Ouden

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Jurij Rodionov vs Zizou Bergs

2. Denis Shapovalov vs [6] Maximilian Marterer

3. David Goffin vs [8] Gregoire Barrere

4. Maxime Cressy vs [5] Arthur Rinderknech