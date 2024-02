Luca Nardi vince il derby contro Stefano Napolitano ed è in semifinale nel challenger di Chennai. Fuori ai quarti Enrico Dalla Valle

Il Chennai Open ha regalato emozioni fino all’ultimo scambio nei quarti di finale, culminati con un derby tutto italiano che ha visto protagonisti Luca Nardi, la testa di serie numero 1, e Stefano Napolitano, attualmente numero 214 nel ranking ATP. In un incontro caratterizzato da due set equilibrati, Nardi ha avuto la meglio, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-0. Una vittoria che gli apre le porte alle semifinali, dove cercherà di conquistare il sesto titolo della sua carriera in questa categoria.

Il match ha avuto inizio sotto i migliori auspici per Nardi, che nel primo set ha saputo sfruttare un break decisivo nell’ultimo game per aggiudicarselo. Tuttavia, nel secondo set la partita ha subito una svolta inaspettata, con ben cinque break nei primi sei game. Napolitano, con grinta e determinazione, è riuscito a imporsi, strappando il servizio a Nardi e chiudendo il set sul 6-3, rimettendo in equilibrio l’incontro.

Ma è stato nel terzo set che Nardi ha dimostrato tutto il suo valore, rientrando in campo dopo un toilet break con un approccio completamente rinnovato. Grazie a un gioco praticamente impeccabile, che non ha lasciato scampo all’avversario, ha letteralmente dominato l’ultimo parziale, sigillandolo con un eloquente 6-0 che gli ha garantito l’accesso alla finale.

Nel prossimo incontro, Nardi affronterà Chun Hsin Tseng di Taipei, che ha superato un altro italiano, Enrico Dalla Valle, in due set con il punteggio di 7-5, 6-2. Il match tra Tseng e Dalla Valle è stato combattuto, soprattutto nel primo set, dove l’italiano ha annullato tre set point prima di cedere il passo nel secondo parziale.

ATP Chennai Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 7 6 Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 5 2 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Dalla Valle 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Tseng 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Dalla Valle 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 C. Tseng 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

ATP Chennai Luca Nardi [1] Luca Nardi [1] 6 3 6 Stefano Napolitano [5] Stefano Napolitano [5] 4 6 0 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





