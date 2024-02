ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Hua Hin: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Ecco tutti i finalisti. Ci sono anche i risultati del Primo Turno di Quali a Cordoba. Cecchinato e Darderi al turno decisivo

Nel torneo ATP 250 di Cordoba, Marco Cecchinato e Luciano Darderi hanno entrambi ottenuto importanti vittorie nelle qualificazioni, dimostrando forza e determinazione. Cecchinato, affrontando l’argentino Nicolas Kicker, ha prevalso per 61 64, approdando al turno decisivo.

Parallelamente, Luciano Darderi ha sfidato il connazionale Alessandro Giannessi in quello che si è rivelato un incontro a senso unico per Darderi. Luciano ha dominato il match, vincendo 6-2, 6-0, con una prestazione impressionante che ha lasciato poco spazio all’avversario.

Al turno finale Marco sfiderà Burruchaga [4] invece Darderi se la vedrà con Collarini o Gakhov [6].

ATP 250 Montpellier (Francia) 🇫🇷 – Semifinali, cemento (al coperto)

1. [1] Sadio Doumbia/ Fabien Reboulvs [3] Lloyd Glasspool/ Henry Patten

2. [3] Felix Auger-Aliassime vs [2] Alexander Bublik (non prima ore: 15:00)



3. [1/WC] Holger Rune vs [4] Borna Coric (non prima ore: 16:30)



ATP 250 Cordoba (🇦🇷 Argentina) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

1. [PR] Nicolas Kickervs [7] Marco Cecchinato

2. [Alt] Renzo Olivo vs [5] Genaro Alberto Olivieri



3. Facundo Bagnis vs [8] Santiago Rodriguez Taverna



1. [4] Roman Andres Burruchagavs [WC] Hernan Casanova

2. [2] Luciano Darderi vs Alessandro Giannessi



3. Andrea Collarini vs [6] Ivan Gakhov (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

1. [3] Corentin Moutetvs [Alt] Federico Agustin Gomez

2. [1] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Alex Barrena



WTA 500 Linz (Austria) 🇦🇹 – Semifinali, cemento (al coperto)

(3) Donna Vekicvs (2) Ekaterina Alexandrova

(1) Jelena Ostapenko vs Anastasia Pavlyuchenkova



(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan Non prima 17:30



WTA 250 Hua Hin (🇹🇭 Thailandia) – Semifinali, cemento

Kamilla Rakhimova/ Yana Sizikovavs (2) Hanyu Guo/ (2) Xinyu Jiang

Diana Shnaider vs (3) Xinyu Wang Non prima 11:00



Yafan Wang vs (2) Lin Zhu