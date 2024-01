Jannik Sinner Sale al Numero 2 nella Race to Olympics Parigi 2024. La data di chiusura dell’entry list è il 10 giugno

Nell’ultimo aggiornamento della Race to Olympics, una classifica che monitora le performance dei tennisti nel Tour fino al 10 giugno 2024, l’italiano Jannik Sinner ha raggiunto una nuova vetta: è ora il numero 2. Questo traguardo è il risultato del suo eccezionale percorso nel circuito ATP nell’ultimo anno, un periodo che ha visto Sinner accumulare punti preziosi attraverso prestazioni consistenti e vittorie significative.

La Race to Olympics non è una classifica ordinaria: tiene conto dei risultati ottenuti dai giocatori nelle precedenti 52 settimane, offrendo un’immagine aggiornata e precisa della forma attuale dei migliori tennisti al mondo. La posizione di Sinner riflette la sua ascesa nel panorama tennistico mondiale, dimostrando che il giovane talento altoatesino è uno dei protagonisti più in forma del momento.

Con il suo gioco potente e la sua maturità tattica, Sinner si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti. Il suo percorso fino a questo punto è stato caratterizzato da impegno e costante miglioramento, con un occhio sempre puntato verso i più alti traguardi.

Criteri di Qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

I criteri di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel tennis sono stati delineati, con l’ATP e la WTA che giocheranno un ruolo cruciale. La data chiave è il 10 giugno 2024, quando verranno pubblicate le classifiche ATP e WTA che determineranno i giocatori qualificati. Queste classifiche saranno basate sulle prestazioni nei 52 settimane precedenti. La Federazione Internazionale Tennis (ITF) si occuperà di formalizzare le nomine dei giocatori.

Per essere idonei, i giocatori dovranno soddisfare criteri fondamentali, tra cui la partecipazione a due eventi della Billie Jean King Cup (per le donne) o della Davis Cup (per gli uomini) tra Tokyo 2020 e Parigi 2024. Questo include la partecipazione ai round robin del Gruppo Zonale.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) può iscrivere un massimo di dodici tennisti (sei al maschile e sei al femminile), con un massimo di quattro iscrizioni nei singolari maschili e femminili, due coppie nei doppi maschili e femminili e una coppia nel doppio misto.

Nei singolari, i primi 56 giocatori del ranking mondiale ATP e WTA al 10 giugno 2024 si qualificheranno per le Olimpiadi, rispettando il limite di quattro giocatori per nazione Verranno ammessi anche giocatori classificati oltre il 56° posto, a patto che il loro paese non abbia già quattro iscritti.

Otto posti rimanenti sono attribuiti attraverso vari criteri, inclusi i giochi continentali e una quota per la nazione ospitante, la Francia.

Per il doppio maschile e femminile, saranno disponibili 32 posti per le coppie con il ranking più alto. Dieci di questi posti sono riservati ai giocatori nella top 10 del ranking di doppio, che possono scegliere un partner dal proprio NOC classificato nei primi 300 in singolare o doppio. I posti rimanenti vengono assegnati alle coppie con il ranking combinato più alto, fino al completamento del tabellone di 32 coppie.

Per il doppio misto, non ci sono posti a quota; tutte le squadre saranno composte da giocatori già iscritti in singolare o doppio, inclusi i primi 15 team per ranking combinato e la nazione ospitante, la Francia.

Race Olimpiadi – Parigi 2024 🏳️‍🌈🕊️

1. 🇷🇸 Novak Djoković (36) SRB – 7360 +800 Lost in Australian Open SF

2. 🇮🇹 Jannik Sinner (22) ITA – 5525 +1 +1300 Australian Open F – 6225 6225

3. 🇪🇸 Carlos Alcaraz (20) ESP – 5080 -1 +400 Lost in Australian Open QF

4. 🇷🇺 Daniil Medvedev (27) RUS – 4635 +1300 Australian Open F – 5335 5335

5. 🇩🇪 Alexander Zverev (26) GER – 3725 +800 Lost in Australian Open SF

6. 🇷🇺 Andrey Rublev (26) RUS – 3170 +400 Lost in Australian Open QF

7. 🇵🇱 Hubert Hurkacz (26) POL – 2840 +400 Lost in Australian Open QF

8. 🇦🇺 Alex de Minaur (24) AUS – 2235 +200 Lost in Australian Open R16

9. 🇧🇬 Grigor Dimitrov (32) BUL – 2105 +100 Lost in Australian Open R32

10. 🇺🇸 Taylor Fritz (26) USA – 1820 +2 +400 Lost in Australian Open QF

11. 🇺🇸 Ben Shelton (21) USA – 1790 -1 +100 Lost in Australian Open R32

12. 🇫🇷 Adrian Mannarino (35) FRA – 1685 -1 +200 Lost in Australian Open R16

13. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas (25) GRE – 1510 +2 +200 Lost in Australian Open R16

14. 🇺🇸 Tommy Paul (26) USA – 1400 +100 Lost in Australian Open R32

15. 🇩🇰 Holger Rune (20) DEN – 1400 -2 +50 Lost in Australian Open R64

16. 🇫🇷 Ugo Humbert (25) FRA – 1250 +100 Lost in Australian Open R32

17. 🇰🇿 Alexander Bublik (26) KAZ – 1170 +10 Lost in Australian Open R128

18. 🇺🇸 Sebastian Korda (23) USA – 1155 +100 Lost in Australian Open R32

19. 🇺🇸 Frances Tiafoe (26) USA – 1100 +50 Lost in Australian Open R64

20. 🇳🇱 Tallon Griekspoor (27) NED – 1070 +100 Lost in Australian Open R32

21. 🇳🇴 Casper Ruud (25) NOR – 940 +3 +100 Lost in Australian Open R32

22. 🇷🇺 Roman Safiullin (26) RUS – 907 -1 +10 Lost in Australian Open R128

23. 🇨🇿 Jiří Lehečka (22) CZE – 905 -1 +50 Lost in Australian Open R64

24. 🇺🇸 Christopher Eubanks (27) USA – 902 -1 +50 Lost in Australian Open R64

25. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina (24) ESP – 860 +1 +50 Lost in Australian Open R64

26. 🇷🇸 Laslo Djere (28) SRB – 835 -1 +10 Lost in Australian Open R128

27. 🇨🇱 Nicolás Jarry (28) CHI – 820 +10 Lost in Australian Open R128

28. 🇷🇺 Karen Khachanov (27) RUS – 820 +14 +200 Lost in Australian Open R16

29. 🇮🇹 Lorenzo Musetti (21) ITA – 820 -1 +50 Lost in Australian Open R64

30. 🇦🇷 Sebastián Báez (23) ARG – 820 -1 +100 Lost in Australian Open R32

31. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime (23) CAN – 820 -1 +100 Lost in Australian Open R32

32. 🇬🇧 Jack Draper (22) GBR – 761 -1 +50 Lost in Australian Open R

33. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo (25) ARG – 760 -1 +50 Lost in Australian Open R64

34. 🇦🇺 Jordan Thompson (29) AUS – 746 +50 Lost in Australian Open R64

35. 🇺🇸 Mackenzie McDonald (28) USA – 715 -2 +10 Lost in Australian Open R128

36. 🇫🇷 Gaël Monfils (37) FRA – 715 +50 Lost in Australian Open R64

37. 🇬🇧 Daniel Evans (33) GBR – 700 -2 +10 Lost in Australian Open R128

38. 🇫🇷 Arthur Fils (19) FRA – 697 +1 +50 Lost in Australian Open R64

39. 🇦🇺 Alexei Popyrin (24) AUS – 681 +1 +50 Lost in Australian Open R64

40. 🇮🇹 Matteo Arnaldi (22) ITA – 675 +1 +50 Lost in Australian Open R64

41. 🇦🇹 Sebastian Ofner (27) AUT – 671 -4 +10 Lost in Australian Open R128

42. 🇨🇱 Alejandro Tabilo (26) CHI – 660 -4 +10 Lost in Australian Open R128

43. 🇭🇺 Fábián Marozsán (24) HUN – 657 +1 +100 Lost in Australian Open R32

44. 🇬🇧 Cameron Norrie (28) GBR – 640 +20 +200 Lost in Australian Open R16

45. 🇷🇸 Miomir Kecmanović (24) SRB – 625 +22 +200 Lost in Australian Open R16

46. 🇺🇸 Alex Michelsen (19) USA – 621 +4 +100 Lost in Australian Open R32

47. 🇫🇷 Arthur Cazaux (21) FRA – 618 +26 +200 Lost in Australian Open R16

48. 🇨🇿 Tomáš Macháč (23) CZE – 616 +4 +100 Lost in Australian Open R32

49. 🇨🇳 ✓ Zhizhen Zhang (27) CHN – 601 -3 +50 Lost in Australian Open R64

50. 🇷🇺 Aslan Karatsev (30) RUS – 595 -7

51. 🇷🇺 Pavel Kotov (25) RUS – 569 +50 Lost in Australian Open R64

52. 🇦🇺 Rinky Hijikata (22) AUS – 562 -7 +10 Lost in Australian Open R128

53. 🇯🇵 Taro Daniel (31) JPN – 555 -6 +10 Lost in Australian Open R128

54. 🇩🇪 Maximilian Marterer (28) GER – 552 -6 +10 Lost in Australian Open R128

55. 🇫🇷 Hugo Gaston (23) FRA – 546 +1 +66 Lost in Qual. Australian Open R3 Lost in Australian Open R64

56. 🇷🇺 Alexander Shevchenko (23) RUS – 536 -7 +10 Lost in Australian Open R128

57. 🇦🇷 Tomás Martín Etcheverry (24) ARG – 535 +9 +100 Lost in Australian Open R32

58. 🇫🇷 Constant Lestienne (31) FRA – 526 -5 +10 Lost in Australian Open R128 Lost in Quimper R32

59. 🇦🇺 Christopher O’Connell (29) AUS – 523 -1 +50 Lost in Australian Open R64

60. 🇵🇹 Nuno Borges (26) POR – 520 +52 +200 Lost in Australian Open R16

61. 🇮🇹 Flavio Cobolli (21) ITA – 517 +23 +130 Qual. Australian Open W Lost in Australian Open R32

62. 🇫🇮 Emil Ruusuvuori (24) FIN – 515 -3 +50 Lost in Australian Open R64

63. 🇨🇭 Stan Wawrinka (38) SUI – 510 -9 +10 Lost in Australian Open R128

64. 🇮🇹 Lorenzo Sonego (28) ITA – 505 -3 +50 Lost in Australian Open R64





Marco Rossi