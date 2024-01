Australian Open: Flavio Cobolli per la prima volta in carriera al terzo turno in un Slam. Ora la sfida con Alex De Minaur

Il giovane talento italiano Flavio Cobolli (n.100 ATP) continua a stupire all’ Australian Open 2024, aggiudicandosi una vittoria importante contro il russo Pavel Kotov (n.65 ATP) nel secondo turno del torneo. Cobolli, 21 anni, nativo di Roma e proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato grande consistenza e abilità, vincendo il match con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 6-2 in 3 ore e 16 minuti.

Con questa vittoria, Cobolli si guadagna un posto nel terzo turno, dove affronterà il n.10 del mondo, Alex de Minaur, che poche ore prima ha battuto Matteo Arnaldi. La partita promette di essere un altro appassionante capitolo nella crescente carriera di Cobolli, un giovane talento che sta rapidamente emergendo.

Dall’inizio del primo set, Cobolli ha imposto il suo ritmo, rompendo l’equilibrio con accelerazioni incisive. Nonostante qualche incertezza al servizio, ha dimostrato una notevole resistenza, recuperando e chiudendo il set 7-5 a suo favore. Nel secondo set, nonostante opportunità per entrambi i giocatori, è stato il servizio a fare la differenza. Cobolli ha giocato i punti chiave con grande maestria, conquistando il set 6-3.

Il terzo set ha visto un susseguirsi di break e contro-break, con Kotov che alla fine ha prevalso 7-5. Tuttavia, nel quarto set, Cobolli ha risposto con una performance di alto livello, sfruttando ogni opportunità e neutralizzando i tentativi di break del suo avversario. La sua vittoria per 6-2 in questo set non solo ha sigillato il match, ma ha anche mandato un chiaro messaggio sul suo talento e la sua determinazione.

GS Australian Open P. Kotov P. Kotov 5 3 7 2 F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 7 6 5 6 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 P. Kotov 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Kotov 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-30 15-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 30-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-15 30-30 15-30 df 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 30-0 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 0-30 30-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kotov 0-15 15-15 30-30 40-A 3-4 → 3-5 F. Cobolli 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 0-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 15-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Kotov 15-0 30-15 df 30-40 df 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Kotov 15-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cobolli 30-15 15-15 4-4 → 4-5 P. Kotov 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-15 15-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 40-0 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 1-3 → 1-4 P. Kotov 0-15 df 30-15 30-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

### Service Performance

– **Aces**: Kotov had 2 aces, while Cobolli achieved 5.

– **Double Faults**: Kotov made 5 double faults, and Cobolli made 4.

– **1st Serve In**: Kotov had a 62% first serve in percentage, compared to Cobolli’s 53%.

– **Win on 1st Serve**: Kotov won 66% of points on his first serve, slightly lower than Cobolli’s 73%.

– **Win on 2nd Serve**: Kotov won 55% of points on his second serve, compared to 56% by Cobolli.

– **Fastest Serve**: Kotov’s fastest serve was 202 km/h, with Cobolli’s at 205 km/h.

– **Average Serve Speed**: Kotov’s average speed for first and second serves were 175 km/h and 143 km/h respectively, while Cobolli’s were 175 km/h and 144 km/h.

### Winners and Errors

– **Winners**: Kotov hit 23 winners compared to Cobolli’s 45.

– **Return Winners**: Both players scored 3 return winners.

– **Unforced Errors**: Kotov made 38 unforced errors, Cobolli made 37.

– **Return Unforced Errors**: Kotov had 5 return unforced errors, and Cobolli had 4.

### Points Won

– **Break Points Won**: Kotov won 33% of break points, while Cobolli won 67%.

– **Net Points Won**: Kotov won 61% of net points, whereas Cobolli won 71%.

– **Receiving Points Won**: Kotov won 32% of receiving points, slightly less than Cobolli’s 34%.

– **Total Points Won**: Kotov won a total of 116 points, while Cobolli won 127 points.

### Serve and Return

– **Service Points Played**: Kotov played 73, Cobolli 67.

– **Service Points Won**: Kotov won 48, Cobolli 49.

– **Return Points Played**: Kotov had 67, Cobolli 73.

– **Return Points in Play**: Kotov managed 50, Cobolli 52.

– **Return Points Won**: Kotov won 18 points on return, Cobolli 25.

### Rally Performance

– **GroundStroke Shots**: Kotov had 6, Cobolli 19.

– **Volley Shots**: Both players executed 3 volleys.

– **Approach Shots**: Both players had 1 each.

– **Passing Shots**: Kotov had 3, Cobolli also 3.

– **Lob Shots**: Only Kotov had a lob shot.

– **Overhead Shots**: Kotov had 1, Cobolli 2.

– **Drop Shots**: Kotov executed 0, while Cobolli had 2.

F. Cobolli ha mostrato una prestazione migliore in questo match, particolarmente evidente nel numero di vincenti, nell’efficacia sulle palle break e nel gioco a rete. Nonostante una percentuale più bassa di prime di servizio in campo, l’efficacia di Cobolli sia sui punti con la prima che con la seconda di servizio è stata migliore. Kotov, pur mostrando una velocità di servizio comparabile e un buon numero di vincitenti da fondo campo, ha avuto più difficoltà nel convertire le palle break e nel controllare gli errori non forzati, fattori che sono stati decisivi nel risultato del match.





Marco Rossi