Notizie da Melbourne e dintorni – Day 1: Rafael Nadal in campo a Doha? Sabalenka sprint. Djokovic fa 90 si diverte con Agassi e gioca il match di primo turno slam più lungo della sua carriera. Rublev preso dal panico. Cambiano le regole delle WTA Finals

L’Open d’Australia è da poco iniziato e l’assenza di Rafa Nadal è la più sentita nel torneo. Tuttavia, anziché lasciarsi andare al rimpianto, il giocatore delle Isole Baleari sta già valutando quale potrebbe essere il torneo migliore per fare il suo ritorno in campo. Secondo quanto riportato da Laura Robson in un suo commento su Eurosport, Nadal potrebbe fare il suo rientro nel circuito ATP partecipando al torneo di Doha, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali. Il torneo del Qatar, che inizierà tra 36 giorni, fungerà da preparazione per i tornei di Indian Wells e Miami. Resta incerto se Rafa abbia in programma di partecipare a questi due eventi in questa stagione.

Iniziare un torneo dove difendi il titolo non è mai semplice, a meno che tu non sia Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa è scesa in campo con l’intento di chiudere rapidamente l’incontro per non protrarsi fino a tarda notte, e ha soddisfatto il suo desiderio alla perfezione. La campionessa della scorsa stagione ha sconfitto Ella Seidel con un netto 6-0, 6-1 senza quasi sudare e si candida nuovamente per il titolo. Tuttavia, il percorso si complicherà nel secondo turno, dove affronterà la giovane di 16 anni, Brenda Fruhvirtova, che nonostante la sua età ha già dimostrato di poter battere chiunque.

L’Open d’Australia attira ogni anno un numero crescente di spettatori, indipendentemente dalla giornata. Il primo giorno del torneo ha registrato un totale di 87.705 persone, 58.623 durante la sessione diurna e 29.082 nella notturna. Questi dati evidenziano il grande interesse che l’Australia nutre per questo sport, poiché è raro vedere posti vuoti in qualsiasi campo del complesso di Melbourne Park. Infatti, anche nei tornei precedenti come Brisbane o Adelaide non è comune vedere le tribune semi-vuote. Gennaio è sempre sinonimo di grande tennis per gli australiani.

LA TOP FIVE DEI COLPI DAY 1



I Grand Slam sono il territorio di Novak Djokovic, nessuno si muove meglio di lui in questi tornei e la maggior parte dei dati lo dimostra. Quest’anno abbiamo scoperto che il vincitore di 24 major è il primo dell’Era Open ad aver raggiunto almeno 90 vittorie in tre diversi Slam. Con 92 vittorie a Roland Garros e Wimbledon e 90 all’Open d’Australia, dopo la sua vittoria su Dino Prizmic, sono questi i numeri di Nole fino ad ora. Tuttavia, il serbo non si accontenta e probabilmente lotterà per raggiungere le 100 vittorie in ciascuno di questi eventi. N

Djokovic si è sempre dichiarato un grande ammiratore di Andre Agassi, con il quale ha lavorato anni fa. L’americano è a Melbourne per l’Open d’Australia 2024 e ha assistito all’intero incontro del serbo con Dino Prizmic, un fatto su cui Djokovic è stato interrogato nella conferenza stampa post-partita. La sua risposta è stata memorabile: “È fantastico averti qui, Andre. Grazie mille per onorare me e il torneo con la tua presenza. Era da anni che non ti vedevo, quindi è grandioso. Quando ero in vantaggio 4-0 nel quarto set, ho fatto un colpo vincente e ti ho guardato dicendo che era come quelli che facevi tu. Poi ho perso tre giochi di fila. Non è colpa tua, ma mia”, ha detto tra le risate del pubblico. “Mi sono sentito molto ispirato e grato per averti qui”, ha concluso Djokovic.

Abbiamo assistito a un match incredibile tra Novak Djokovic e Dino Prizmic nel primo turno dell’Open d’Australia. Quello che sembrava un esordio agevole per Nole si è trasformato nella prima partita più lunga che abbia mai giocato in un primo turno di Grand Slam. In totale, quattro ore e un minuto per sconfiggere il croato e avanzare al secondo turno con alcune perplessità. Fino ad ora, il duello più lungo che Djokovic avesse disputato in un primo turno di Grand Slam era stato contro Monfils agli US Open 2005, seguito da un incontro con Rochus a Wimbledon 2010. È importante sottolineare che in nessuna di queste occasioni Djokovic ha poi vinto il torneo.

GLI HL DI DJOKOVIC



Andrey Rublev è riuscito a evitare una trappola mortale nel primo turno dell’Open d’Australia, dovendo ricorrere a una rimonta nel tiebreak del quinto set per superare Thiago Seyboth-Wild. Il russo ha mostrato sollievo e orgoglio per aver ottenuto una vittoria tanto sofferta in un match in cui ha avuto difficoltà. “I problemi che ho avuto sono stati causati dal mio rilassamento quando ero in vantaggio di due set. Nel quinto set era impossibile non ricordare che questo giocatore aveva battuto Daniil lo scorso anno a Parigi; ero in preda al panico, ma per fortuna il mio servizio ha funzionato bene. La chiave di tutto è stata mantenere un atteggiamento positivo in ogni momento. Sono molto orgoglioso di aver vinto questo incontro, credo che mi darà fiducia e tranquillità”, ha evidenziato Rublev.

La WTA ha deciso di riformulare le norme che regolano il processo di qualificazione per le WTA Finals, allineandole a quelle adottate dall’ATP nel circuito maschile. Di conseguenza, da ora in poi le prime sette del ranking si qualificheranno automaticamente, e l’ottava posizione sarà riservata a una vincitrice di Grand Slam che termini l’anno tra la 8ª e la 20ª posizione; in assenza di questa condizione, la qualificazione spetterà all’ottava classificata nel ranking. Inoltre, verranno conteggiati i 18 migliori risultati ottenuti durante l’anno e ogni tennista dovrà aver partecipato ad almeno otto tornei di categoria WTA 500 e WTA 1000.





Francesco Paolo Villarico