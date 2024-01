Challenger Buenos Aires 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md

Challenger Buenos Aires (Argentino) 2 – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Navone, Mariano vs (SE) Bueno, Gonzalo

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Mager, Gianluca vs (WC) Kicker, Nicolas

Dellien, Murkel vs (6) Neumayer, Lukas

(3) Rodriguez Taverna, Santiago vs Heide, Gustavo

Qualifier vs Guillen Meza, Alvaro

Krutykh, Oleksii vs Weis, Alexander

Fonseca, Joao vs (7) Lavagno, Edoardo

(5) Kovalik, Jozef vs (WC) Torres, Juan Bautista

(SE) Popko, Dmitry vs Qualifier

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs (4) Collarini, Andrea

(8) Bagnis, Facundo vs (Alt) Stodder, Timo

Ficovich, Juan Pablo vs Olivo, Renzo

Draxl, Liam vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Boyer, Tristan vs (2) Olivieri, Genaro Alberto

(1) Sakamoto, Pedrovs Borg, Leo(Alt) Gulin, Svyatoslavvs (8) Gill, Felix

(2) Casanova, Hernan vs (Alt) Marti Pujolras, Alex

(WC) Aboian, Valerio vs (10) Gomez, Federico Agustin

(3) Sanchez Jover, Carlos vs (WC) Monferrer, Ezequiel

(Alt) Alves, Mateus vs (9) Mejia, Nicolas

(4) Klier Junior, Gilbert vs Villanueva, Gonzalo

(WC) Eli, Nicolas vs (11) Campana Lee, Gerard

(5) Taberner, Carlos vs (WC) Estevarena, Martin

Wenger, Damien vs (12) Barrena, Alex

(6) Houkes, Max vs Escobedo, Ernesto

(Alt) Ambrogi, Luciano Emanuel vs (7) Luz, Orlando

1. [5] Carlos Tabernervs [WC] Martin Estevarena2. [Alt] Luciano Emanuel Ambrogivs [7] Orlando Luz(non prima ore: 19:00)3. [6] Max Houkesvs Ernesto Escobedo

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Hernan Casanova vs [Alt] Alex Marti Pujolras

2. [WC] Nicolas Eli vs [11] Gerard Campana Lee

3. [1] Pedro Sakamoto vs Leo Borg (non prima ore: 19:00)

4. [Alt] Svyatoslav Gulin vs [8] Felix Gill

Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. Damien Wenger vs [12] Alex Barrena

2. [WC] Valerio Aboian vs [10] Federico Agustin Gomez

3. [4] Gilbert Klier Junior vs Gonzalo Villanueva

4. [3] Carlos Sanchez Jover vs [WC] Ezequiel Monferrer (non prima ore: 19:00)

5. [Alt] Mateus Alves vs [9] Nicolas Mejia