Novak Djokovic: “L’infortunio al polso non è così grave come altri che ho avuto qui”

Con un sorriso rassicurante, Novak Djokovic è entrato nella sala stampa dell’Open d’Australia, manifestando una tranquillità che lascia presagire buone notizie per i suoi fan. Il campione serbo, evidentemente a suo agio con il proprio stato fisico, sembra sicuro del fatto che possa conquistare per l’undicesima volta il titolo nel primo Grand Slam dell’anno.

Djokovic, con una fiducia in sé invidiabile, crede fermamente che il suo successo dipenda esclusivamente dalle sue capacità. Conoscendo Melbourne meglio di chiunque altro, è consapevole che vincere qui può essere paragonato solo alla difficoltà di battere Rafa Nadal a Roland Garros. Da quando non perde in questo torneo dal 2018, Djokovic appare più che mai determinato a sollevare il trofeo ancora una volta.

La Maggior Minaccia del Torneo

Djokovic si considera il suo principale avversario, pur non sottovalutando gli altri grandi giocatori. “Siamo 128 in lizza per il Grand Slam, un evento che rappresenta il culmine per ogni tennista”, ha detto. Il suo entusiasmo per un altro Slam è palpabile.

Per Djokovic, iniziare di domenica potrebbe aiutare a gestire meglio il fitto calendario di partite. Cita l’esempio di Roland Garros, suggerendo che questo cambiamento potrebbe migliorare l’organizzazione della prima settimana.

Le Sue Routine a Melbourne

Nonostante non sia superstizioso, Djokovic ammette di avere dei luoghi preferiti a Melbourne, come il giardino botanico, che lo aiutano a sentirsi bene. “Non so se sia il segreto del mio successo qui, ma di sicuro mi fa stare bene”, ha detto sorridendo.

Sulla Sua Condizione Fisica e la Sconfitta con De Miñaur

Riguardo alla sua condizione fisica, Djokovic ha rassicurato tutti sulla sua salute, aggiungendo che gli allenamenti pre-torneo sono andati bene. Ha elogiato De Miñaur per le sue recenti prestazioni e riconosciuto le aspettative elevate che pesano su di lui e sugli altri giocatori australiani quando giocano in casa.

Le Sue Aspirazioni al Golden Slam

Djokovic non nasconde le sue ambizioni di vincere ogni Slam a cui partecipa. Quest’anno, mira a iniziare la stagione con una vittoria a Melbourne, il suo “posto preferito” e teatro dei suoi più grandi successi.

Infine, Djokovic ha commentato la gestione delle sue lesioni, rivelando che i problemi al polso non sono gravi come altre lesioni affrontate in passato. Resta ottimista ma cauto sulle sfide future.

Djokovic si presenta all’Open d’Australia non solo come un campione, ma come un atleta sereno e concentrato, pieno di speranze e con una strategia chiara per continuare a dominare uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico