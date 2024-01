Prizmic (primo avversario di Djokovic a Melbourne): “Sarà importante vedere come me la gioco contro uno che ha vinto tutto”

Più volte abbiamo parlato del giovane talentoso tennista croato Dino Prizmic. Il 18enne di Spalato ha raccolto vari record di precocità nei Futures, scalando velocemente la classifica, dove attualmente staziona al n.178 (con un best di 155 segnato lo scorso ottobre). Domenica prossima Dino esordirà agli Australian Open e nel main draw di un tabellone di uno Slam, grazie alle tre vittorie raccolte nelle qualificazioni. Una grande soddisfazione, ma l’urna del sorteggio non è stata clemente con lui: lo attende un battesimo di fuoco contro Novak Djokovic, n.1 al mondo e dominatore da Melbourne.

Interpellato dal media Sport Klub, ha rilasciato una breve dichiarazione in merito. “Cosa volte che vi dica… L’unica cosa di cui sono certo è che troverò uno stadio pieno di gente, grande entusiasmo. Sarà fantastico giocare in un contesto del genere e contro un avversario del genere”.

Cerca di guardare agli aspetti positivi Dino: “Per me sarà in ogni caso una grande esperienza. Voglio vedere come me la cavo contro un tennista che ha vinto tutto, sarà un buon modo per valutare il mio livello di gioco” conclude il croato.

Prizmic non ha mai nascosto che Djokovic è sempre stato il suo idolo, a 18 anni ritrovarselo contro sarà un sogno. Ricordiamo che lo scorso anno Dino ha trionfato all’edizione junior di Roland Garros, il torneo che indica come il suo preferito e che, un giorno, spera di poter vincere.

Sul finale del 2023, Prizmic si è tolto la soddisfazione di entrare nel main draw del 250 di Stoccolma dopo aver passato le qualificazioni e battere all’esordio Jiri Jehecka (n.30 al mondo), mentre in agosto ha vinto il primo Challenger a Banja Luka, battendo tra gli altri in semifinale l’ungherese Marozsan (n.89 ATP). Un giovane dotato di un tennis consistente e con ancora enormi margini di miglioramento, e che sicuramente farà tesoro della chance di aprire la sessione serale degli Australian Open sulla Rod Laver Arena contro “sua maestà” Djokovic.

