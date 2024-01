Australian Open: Sinner a caccia del primo slam, i bookie puntano sulla sfida con Djokovic e Alcaraz (Video da Melbourne)

Manca sempre meno all’inizo degli Australian Open. Dopo l’ufficialità del tabellone, per i bookie sarà sempre Novak Djokovic contro tutti: il serbo – campione in carica del torneo dove ha trionfato ben 10 volte in carriera – è visto in pole a 1,95 e a 2.

Sogna invece il primo Slam in carriera Jannik Sinner, capace di sconfiggere due volte il serbo nel finale del 2023 e inserito nella stessa metà di tabellone di Nole: l’acuto dell’azzurro vale 6,40.

Tra Djokovic e Sinner potrebbe spuntarla però Carlos Alcaraz, unico a levare uno Slam al numero uno del mondo lo scorso anno e dato vincente a 4. Più lontano invece, a quota 10, l’ultimo rappresentante dei primi quattro del ranking, Danil Medvedev, a caccia di un titolo sfumato in finale nel 2021 e 2022. Poche le speranze secondo i bookie per gli altri azzurri: Matteo Berrettini, non al meglio della condizione per i soliti problemi fisici, è offerto a 81 volte la posta, sale a 101 su Lorenzo Sonego, con Lorenzo Musetti, nonostante la testa di serie, proposto lontano dai big a 126.

