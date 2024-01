Swiatek testimonial di LEGO

A vederla in campo, così atletica e agonista, non penseresti ad Iga Swiatek come una ragazza giocosa e ricca di interessi extra tennistici. Invece la campionessa polacca in varie interviste ha rivelato il suo lato più intimo, quello di una giovane amante di vari passatempi “lenti” come la lettura e i puzzle, che l’accompagnano da sempre e sono utilissimi strumenti per staccare la spina dallo stress della competizione tennistica. Tra la varie passioni extra campo, Iga ha confessato in passato anche un passione per classici mattoncini LEGO, storico gioco che tutti abbiamo provato. Per questo è divertente e significativo che la nota azienda produttrice degli iconici mattoncini colorati abbia scelto proprio Swiatek come sua nuova testimonial in Polonia, un ruolo che probabilmente sarà esteso anche a livello globale. Una novità che Iga accoglie con grande entusiasmo.

“So quanto ne avete parlato e avete pensato che io e QUESTO siamo una bella coppia. Ed eccolo qui! Da oggi sono ambasciatrice del marchio LEGO in Polonia e questo significa… ancora più mattoncini LEGO nella mia vita!” commenta la n.1 WTA sui social. “Sono sicura che mi divertirò molto continuando a utilizzare i mattoncini LEGO nel mio lavoro in merito alla mia preparazione mentale. Ma ciò che è altrettanto importante: insieme a LEGO condivideremo con voi la nostra passione, creatività e divertimento, spingendo la prossima generazione a giocare con i mattoncini LEGO”.

I’m sure I’ll have much fun continuing to use LEGO bricks in my work in the field of my mental preparation but what’s equally important: that together with LEGO we’ll share with you our passion, creativity and just fun, empowering the next generation to play with LEGO bricks. https://t.co/8tEvmxoOsf

— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 9, 2024