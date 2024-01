Australian Open – Qualificazioni Italiani: I risultati dei tennisti italiani impegnati nel Day 2 (1). 4 azzurri al secondo turno. Matteo Gigante perde un match tirato. Out la Stefanini nel femminile (Live)

Le qualificazioni dell’Australian Open hanno preso il via, segnando un inizio misto per i tennisti italiani. Luca Nardi, Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci hanno raggiunto il secondo turno nel torneo maschile, mentre Luciano Darderi, Matteo Gigante e Stefano Travaglia sono stati eliminati. Nel torneo femminile, Lucrezia Stefanini ha subito una sconfitta precoce.

Luca Nardi, numero 119 del mondo e 13ma testa di serie, ha superato il connazionale Francesco Maestrelli in un derby italiano. Nardi si è imposto con un punteggio di 7-5, 6-4, dimostrando maggiore freddezza nei momenti chiave del match. Nonostante avesse sette vincenti in meno rispetto a Maestrelli, Nardi ha compiuto meno errori, un fattore decisivo per la sua vittoria. Nel prossimo turno, affronterà l’australiano Dane Sweeney, numero 257 del mondo, che ha eliminato Matteo Gigante.

Giulio Zeppieri, testa di serie numero 26 e 135esimo nel ranking ATP, ha mostrato una performance dominante contro il veterano uruguayano Pablo Cuevas, vincendo con un netto 6-0, 6-1. Zeppieri ora si prepara a sfidare il bosniaco Damir Dzumhur, cercando rivincita per la sconfitta subita lo scorso anno.

Andrea Vavassori ha conseguito una solida vittoria contro il finlandese Otto Virtanen, imponendosi con un 6-0, 6-3. La sua prestazione è stata caratterizzata da un’ottima efficacia a rete e una minore quantità di errori non forzati rispetto all’avversario.

Al secondo turno sfiderà uno tra Tirante [16] o Coppejans.

Avanza Mattia Bellucci, numero 180, che ha superato il 31enne slovacco Jozef Kovalik, 231, superato 61 46 76(5). Il 22enne di Busto Arsizio recupera da sotto 2-4 a 5-4 nel tie-break decisivo e vince tutti gli ultimi cinque punti del match. Può gioire sull’ultimo rovescio lungo dello slovacco e proiettarsi al secondo turno contro Emilio Nava. n.147.

Per quanto riguarda le delusioni, Luciano Darderi, numero 128 ATP, è stato battuto da Emilio Nava, mentre Stefano Travaglia ha ceduto all’ex numero 7 del mondo, David Goffin. Goffin, con quattro quarti di finale Slam all’attivo, non ha mai superato le qualificazioni di un major in carriera.

Nel tabellone femminile, Lucrezia Stefanini, numero 125 WTA, è stata sconfitta dalla 32enne olandese Lesley Pattinama Kerkhove, numero 233 del ranking. Stefanini, che l’anno scorso aveva superato le qualificazioni a Melbourne, non è riuscita a ripetere l’impresa, venendo eliminata con un 6-3, 6-3.

