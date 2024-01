Programma della Prima Giornata del Kooyong Classic (10 Gennaio 2024): Subito in campo Jannik Sinner

Mercoledì 10 Gennaio si apre il sipario sulla Kooyong Classic, con un’agenda densa di incontri che vedranno protagonisti alcuni tra i più talentuosi tennisti del circuito mondiale. Ecco il programma completo della giornata con gli orari locali e italiani.

Il Kooyong Classic è un evento di esibizione che precede gli Australian Open, che offre una finestra privilegiata sulle condizioni fisiche e tecniche dei giocatori, proprio alle soglie del primo Grand Slam dell’anno.

L’italiano Jannik Sinner aprirà il torneo affrontando l’australiano Marc Polmans.

🇦🇺 Il programma di Mercoledù 10 Gennaio

1. 🕚 11:00 (01:00 in Italia) 🇮🇹 Jannik Sinner vs. 🇦🇺 Marc Polmans

2. 🇬🇧 Andy Murray vs. 🇭🇷 Marin Cilic

3. 🇩🇰 Holger Rune vs. 🇷🇺 Karen Khachanov

4. 🇺🇸 Frances Tiafoe vs. 🇨🇳 Zhang Zhizhen

Non prima delle 🕒 15:00 (05:00 in Italia)