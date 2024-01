WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Out all’esordio Jasmine Paolini ad Adelaide. Out Lucia Bronzetti ad Hobart

Lucia Bronzetti ha visto terminare il suo percorso nel torneo WTA di Hobart già al primo turno. In un match caratterizzato da intense battaglie sul servizio, Bronzetti è stata superata dalla cinese Lin Zhu, attualmente numero 33 del mondo e terza testa di serie del torneo. Dopo un combattuto incontro durato un’ora e quarantasei minuti, Zhu ha prevalso con il punteggio di 7-5, 6-1.

La partita ha messo in evidenza la difficoltà di entrambe le giocatrici nei loro turni di servizio. Bronzetti, in particolare, ha lottato per mantenere la propria battuta, concedendo dodici palle break e riuscendo a vincere solo il 58% dei punti con la sua prima di servizio e il 38% con la seconda.

Il primo set è stato un susseguirsi di emozioni. Dopo un inizio equilibrato, Bronzetti è riuscita a conquistare un break nel settimo gioco, ma Zhu ha prontamente risposto con un controbreak. Questo schema si è ripetuto tra il nono e il decimo gioco, con Bronzetti che ha mancato due opportunità di set point. Un momento chiave è stato l’undicesimo gioco, dove Bronzetti ha mancato una palla break cruciale e successivamente ha perso il servizio, consegnando il set alla sua avversaria.

La perdita del primo set in tale modo ha avuto un impatto psicologico evidente su Bronzetti, che nel secondo set ha mostrato segni di cedimento. Zhu ha approfittato della situazione, ottenendo un break dopo un lungo secondo game e difendendo due palle del controbreak nel gioco successivo. La cinese ha continuato a esercitare pressione, strappando nuovamente il servizio all’italiana nel sesto game e chiudendo il set e la partita per 6-1.

La tennista italiana Jasmine Paolini ha visto interrompersi il suo percorso al WTA 500 di Adelaide, in Australia, dopo essere stata sconfitta al primo turno dalla lucky loser spagnola Cristina Bucsa. Bucsa si è imposta con un doppio 6-3 in un incontro durato un’ora e 34 minuti, guadagnando così il diritto di affrontare nel prossimo turno la numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina.

Il match ha visto un inizio equilibrato nel primo set, con entrambe le giocatrici che hanno mantenuto il servizio. Tuttavia, la situazione si è presto complicata con cinque break consecutivi. Paolini si è trovata in svantaggio 3-4, con Bucsa al servizio. La spagnola ha mantenuto il controllo, chiudendo l’ottavo game e poi, al secondo set point nel nono game, ha sigillato il set con un 6-3 dopo 46 minuti.

Nel secondo set, Paolini ha avuto l’opportunità di fare il break, ma non è riuscita a concretizzarlo. Nel secondo game, si è ripresa dal 15-40, salvando il gioco ai vantaggi. Tuttavia, la tennista italiana ha ceduto il suo servizio sia nel quarto che nel sesto game, permettendo a Bucsa di avanzare fino al 5-1. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Paolini, che ha ridotto il distacco a 3-5, Bucsa ha chiuso il set e la partita sul 6-3 in 48 minuti.

Le statistiche del match evidenziano la superiorità di Bucsa in questa giornata: la spagnola ha vinto 73 punti contro i 61 di Paolini, sfruttando 6 delle 10 palle break a sua disposizione. Paolini, dall’altra parte, ha convertito solo 3 delle 4 opportunità di break offerte dall’avversaria. Un punto critico per la tennista italiana è stata l’efficacia con la seconda di servizio, fermandosi al 33% (10/30).

WTA 500 Adelaide (Australia) 🇦🇺 – 1° Turno, cemento

(5) Beatriz Haddad Maiavs Anastasia Pavlyuchenkova

Anna Kalinskaya vs (4) Barbora Krejcikova



Paula Badosa vs Bernarda Pera Non prima 09:30



Anhelina Kalininavs Marta Kostyuk

Jasmine Paolini vs Cristina Bucsa



Katie Boulter vs Lesia Tsurenko



Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich/ Katerina Siniakovavs (2) Gabriela Dabrowski/ (2) Erin Routliffe

Ana Bogdan / Monica Niculescu vs Asia Muhammad / Demi Schuurs



Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi



Anna Karolina Schmiedlovavs Camila Osorio

(1) Elise Mertens vs Danielle Collins



Oksana Kalashnikova / Maia Lumsden vs Kimberly Birrell / Olivia Gadecki



Anna Blinkova vs Daria Saville Non prima 08:30



(3) Lin Zhu vs Lucia Bronzetti



West Court – ore 01:00

Peyton Stearns vs (8) Varvara Gracheva Inizio 01:00



Hanyu Guo / Xinyu Jiang vs Elysia Bolton / Alexandra Bozovic Non prima 02:30



Greet Minnen / Yanina Wickmayer vs (3) Eri Hozumi / (3) Makoto Ninomiya



Court 8 – ore 01:00

Linda Fruhvirtova vs Arantxa Rus Inizio 01:00



Nadia Podoroska / Mayar Sherif vs Yana Sizikova / Fang-Hsien Wu Non prima 02:30