ATP 250 Brisbane e Hong Kong e WTA 500 Brisbane e WTA 250 Auckland: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE tutte le Finali). Dimitrov vince a Brisbane. Rublev ad Hong Kong. Elena Rybakina domina la Sabalekna e vince a Brisbane. Coco Gauff vince ad Auckland

Grigor Dimitrov, bulgaro di 32 anni e uno dei maggiori talenti della sua generazione, ha confermato questo domenica il suo ottimo stato di forma portato dalla fine del 2023 e ha riconquistato un titolo per la prima volta da quando vinse le ATP Finals nel 2017, trionfando nell’ATP 250 di Brisbane, in Australia. È il nono titolo in carriera per Dimitrov e il secondo in questo evento.

In una finale di alto livello, come ci si aspettava, Dimitrov, numero 14 ATP, ha sconfitto il danese Holger Rune, ottavo nella classifica, per 7-6(5) 6-4, in un incontro che è durato poco più di due ore e nel quale il bulgaro ha nuovamente dimostrato di essere probabilmente nella fase migliore della sua carriera tennistica.

Dimitrov salirà al 13° posto del ranking ATP questo lunedì, il suo migliore dal 2018.

Andrey Rublev, 26 anni, ha iniziato la sua stagione 2024 nel miglior modo possibile, vincendo questo domenica l’ATP 250 di Hong Kong, che è ritornato nel calendario questa stagione per inaugurare il nuovo anno. È il 15° titolo in singolare in carriera per il russo, che nel 2023 ha vissuto la migliore stagione della sua vita.

L’attuale numero cinque ATP ha battuto in finale il finlandese Emil Ruusuvuori, 67° ATP e alla ricerca del suo primo titolo in carriera, per 6-4 6-4, in un incontro risolto in 1h20 e che ha dominato con disinvoltura.

Elena Rybakina sembra pronta a realizzare qualcosa di molto importante in questa nuova stagione, a giudicare dal livello di gioco e concentrazione dimostrati nel primo torneo dell’anno. La kazaka ha vinto il WTA 500 Brisbane 2024, vincendo in modo sorprendentemente e deciso contro Aryna Sabalenka, leggermente limitata fisicamente e incapace di rispondere al tennis offensivo e preciso della sua avversaria. Il risultato finale è stato 6-0, 6-3 a favore di una Rybakina che rafforza la sua candidatura per trionfare a Melbourne.

Non c’è modo migliore di iniziare una stagione che vincendo un titolo, e ancor di più se si tratta di riconfermare quello ottenuto l’anno precedente. Questo è ciò che è riuscita a fare Cori Gauff questa settimana nel WTA 250 Auckland 2024, concretizzando le sue magnifiche sensazioni in un titolo che le darà una enorme fiducia in vista del primo Grande Slam dell’anno. La giovane statunitense ha dovuto lavorare sodo per prevalere contro Elina Svitolina in finale, dopo che l’ucraina ha venduto cara la pelle e ha offerto un ottimo gioco. Il risultato finale è stato di 6-7 (4) 6-3 6-3 a favore di Coco.

ATP Brisbane Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 6 7 10 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [2] 7 5 12 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 L. Glasspool / Rojer 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 df 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [1] Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs [2] Lloyd Glasspool/ Jean-Julien Rojer

2. [1] Aryna Sabalenka vs [2] Elena Rybakina (non prima ore: 05:30)



WTA Brisbane Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 0 3 0 Elena Rybakina [2] • Elena Rybakina [2] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Holger Rune vs [2] Grigor Dimitrov (non prima ore: 07:30)



ATP Brisbane Holger Rune [1] Holger Rune [1] 6 4 Grigor Dimitrov [2] Grigor Dimitrov [2] 7 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Hong Kong Sander Gille / Joran Vliegen [1] Sander Gille / Joran Vliegen [1] 6 4 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] 7 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. [1] Sander Gille/ Joran Vliegenvs [2] Marcelo Arevalo/ Mate Pavic

2. [1] Andrey Rublev vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 09:30)



ATP Hong Kong Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 6 6 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 4 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

WTA Auckland Coco Gauff [1] Coco Gauff [1] 6 6 6 Elina Svitolina [2] Elina Svitolina [2] 7 3 3 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Coco Gauff 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

05:00 Gauff C. (Usa 🇺🇸) – Svitolina E. (Ukr 🇺🇦)

06:30 Bouzkova M./Mattek-Sands B. (🇺🇸) – Danilina A./Hruncakova V. (🇰🇿/🇸🇰)