WTA 500 Adelaide: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini ai nastri di partenza

WTA 500 Adelaide – Tabellone Principale – hard

(1) Elena Rybakina vs Bye

Jasmine Paolini vs Qualifier

Magda Linette vs Ekaterina Alexandrova

Qualifier vs (8) Veronika Kudermetova

(3) Marketa Vondrousova vs Qualifier

Anhelina Kalinina vs Marta Kostyuk

(WC) Taylah Preston vs Caroline Garcia

Sorana Cirstea vs (6) Jelena Ostapenko

(7) Liudmila Samsonova vs (SE) Laura Siegemund

Anastasia Potapova vs Lesia Tsurenko

Angelique Kerber vs Daria Kasatkina

Qualifier vs (4) Barbora Krejcikova

(5) Beatriz Haddad Maia vs Qualifier

(WC) Ajla Tomljanovic vs (WC) Karolina Pliskova

(WC) Paula Badosa vs Qualifier

Bye vs (2) Jessica Pegula