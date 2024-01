Ivanisevic sull’infortunio di Djokovic: “Abbiamo qualche giorno di riposo, tra dieci giorni sarà pronto”

È ottimista Goran Ivanisevic in merito all’infortunio del suo assistito, il n.1 del mondo Novak Djokovic, a pochi giorni dall’Australian Open. Il serbo ha iniziato il 2024 in United Cup con qualche problema al polso, che comunque non gli ha impedito di concludere i suoi match, pur sconfitto dall’australiano Alex De Minaur, battuta d’arresto che è costata la sconfitta della Serbia nell’evento.

Interpellato dal media serbo B92, Ivanisevic ha rassicurato sulle condizioni di Djokovic, affermando che i giorni che mancano all’avvio del primo Slam della stagione – di cui Novak è campione in carica – dovrebbero essere sufficienti per sanare l’articolazione infiammata.

“Penso che Alex abbia giocato davvero bene” commenta Goran sulla sconfitta patita dal suo assistito contro De Minaur, “è tatticamente un tennista intelligente. C’è questo problema al polso, ma la cosa più importante è che sarà pronto in 10-11 giorni”.

Secondo il croato, la United Cup è stata una buona preparazione per Novak all’inizio della stagione. “Avremo qualche giorno di riposo, poi inizieremo ad allenarci con calma. Non è un grosso problema. Siamo venuti qui per giocare qualche partita, ha giocato tre buone partite. Sicuramente è stata una buona preparazione ed era quello di cui aveva bisogno”, conclude Ivanisevic.

Non è la prima volta che Djokovic arriva all’Australian Open in non perfette condizioni, ma nonostante tutto il torneo di Melbourne resta l’evento a lui più favorevole. A meno che l’infortunio non si riveli più serio del previsto o si aggravi con i primi incontri, Novak resta l’uomo da battere sulla Rod Laver Arena.

Mario Cecchi