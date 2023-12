Djokovic dall’Australia: “Dobbiamo rendere il tennis più attraente per i giovani, siamo stati troppo consevatori”

Novak Djokovic è sbarcato in Australia per iniziare da protagonista il 2024. Forte dei 3 Slam vinti nella stagione 2023, chiusa con la vittoria anche alle Finals contro Jannik Sinner in finale, il serbo parla da leader. Si dice molto felice della sua preparazione, ama giocare in Australia, si sente pronto ad essere di nuovo l’uomo da battere nel primo Major dell’anno. Il n.1 gioca il suo primo match ufficiale della nuova stagione stamattina in United Cup con la sua Serbia, opposto alla Cina.

Nella press conference si è soffermato anche sul tanto discusso tema di un possibile nuovo tour, magari guidato dagli Slam e i fondi sauditi. Novak non è entrato nel dettaglio della questione, ma ha affermato che a suo dire il tennis è rimasto fin troppo ancorato alle sue tradizioni, e questo ha finito per non avvicinare i giovani allo sport, come indicano le statistiche secondo cui gli spettatori sono mediamente piuttosto adulti e le nuove leve non così attratte dal tennis. Tradizione è forza, ma è necessario guardare al futuro.

“Per quanto ne so, il programma del 2024 è uscito, quindi non accadrà quest’anno” afferma Djokovic, riferito al possibile nuovo tour maschile. “Ci sono molte voci in giro, ma finché non ci sono fatti, prove o discussioni ufficiali, non credo che valga la pena parlarne. In generale, sostengo sempre il miglioramento dello sport. Penso che il tennis non sfrutti tutto il suo potenziale. Siamo uno degli sport più seguiti e seguiti al mondo, ma siamo stati troppo conservatori e convenzionali in certi aspetti che, purtroppo, non hanno suscitato una grande attrazione per i più giovani. Ho visto statistiche che mostrano che l’età media degli appassionati di tennis, è un po’ più alta”.

“È molto positivo avere un pubblico trasversale in termini di età. Sostengo la nostra storia e tradizione, penso che dovremmo sempre coltivarla, ma penso anche che dobbiamo cercare di adattarci ai tempi moderni e cercare di capire cosa vuole il pubblico giovane, rendere il tennis più attraente per quel gruppo. Ho sentito delle voci, ma siamo nelle fasi iniziali e non abbiamo visto nulla di concreto” conclude il n.1 del mondo.

Marco Mazzoni