Notizie dal Mondo (26 Dicembre 2023)

Vittoria al World Tennis League 2023: Vittoria dei PBG Eagles nel World Tennis League: Il team PBG Eagles, guidato da Daniil Medvedev e Andrey Rublev, ha vinto il titolo del World Tennis League a Dubai, sconfiggendo i Team Kites con un punteggio di 29-26 nella finale all’Etihad Arena

Motivazioni di Daniil Medvedev: Parlando a margine del World Tennis League ad Abu Dhabi, il tennista russo Daniil Medvedev ha espresso di avere “la più grande motivazione di sempre”​​.

Incontro tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a Riyadh: Si prevede un match emozionante il 27 dicembre tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, i primi due migliori giocatori del mondo al momento. Questo incontro rinnova la loro recente rivalità.

Emma Raducanu e Coco Gauff: Casper Ruud ha sostenuto che Emma Raducanu, nonostante sia stata fuori per la maggior parte del 2023, potrebbe vincere un altro titolo del Grande Slam.

Holger Rune e il suo Team di Coach: Holger Rune ha formato un team di coach stellare, assumendo ex allenatori di Novak Djokovic e Roger Federer, Boris Becker e Severin Luthi​​.

United Cup 2024: La seconda edizione della United Cup inizierà il 29 dicembre 2023 e continuerà fino al 7 gennaio 2024 in Australia. Questo torneo di tennis misto vedrà la partecipazione di 18 paesi, con gli Stati Uniti come campioni in carica e giocatori come Novak Djokovic e Iga Swiatek come grandi attrazioni​​.