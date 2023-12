Francesco Passaro ringrazia Jannik Sinner e il Team per le due settimane di allenamento ad Alicante. Per Jannik partenza per l’Australia ai primi di gennaio

Francesco Passaro ha espresso gratitudine a Jannik Sinner e al suo team per aver condiviso preziose sessioni di allenamento ad Alicante, Spagna. Queste due settimane di intenso lavoro rappresentano un momento significativo nel percorso di crescita di Passaro, proprio in vista della stagione agonistica. Sinner, invece, vedrà i suoi prossimi impegni a Montecarlo e poi. per i primi giorni di gennaio partenza per l’Australia.

Il ritorno ora a Sesto per le festività natalizie segna una breve pausa prima di riprendere la preparazione. L’unità e la forza del gruppo si riflettono nell’immagine del team, che testimonia non solo l’aspetto agonistico ma anche l’importanza del legame umano e della condivisione tra atleti di alto livello.

“È sempre un’esperienza arricchente poter allenarsi con atleti che hanno già raggiunto traguardi significativi e con un team così competente”, ha dichiarato Passaro. L’ambizione e la determinazione sono palpabili, così come il supporto e l’incoraggiamento reciproco.





Marco Rossi