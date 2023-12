Il nuovo Inizio di Matteo Berrettini: Tra sfide e cambiamenti. Allenamenti con Lorenzo Sonego

Matteo Berrettini, uno dei nomi più brillanti del tennis italiano, si prepara per un ritorno atteso e significativo. Berrettini mira a tornare in campo alla fine di dicembre nell’ATP 250 di Brisbane, Australia. Il 2023 è stato un anno difficile per il giocatore romano, segnato da infortuni e da una conclusione anticipata durante gli US Open, ma ora sembra pronto a riscrivere la sua storia.

Berrettini, che ha vissuto con passione la recente finale di Coppa Davis, pur essendo impossibilitato a partecipare, è determinato a riconquistare il ruolo di protagonista. Per questo, ha intrapreso un nuovo percorso professionale, chiudendo la collaborazione con il suo storico coach Vincenzo Santopadre e iniziando un nuovo capitolo con Francisco Roig, ex tennista di discreto livello e membro dello staff tecnico di Rafa Nadal. Questa coincidenza è ancora più significativa considerando che anche Nadal farà il suo ritorno ufficiale a Brisbane, entrando direttamente nel tabellone principale grazie a una wild card, dove troveremo anche un altro italiano, Matteo Arnaldi.

Berrettini sta affinando i suoi preparativi per l’Australia, allenandosi sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting a Torino, utilizzati anche durante le ATP Finals. Dopo aver iniziato la preparazione a Montecarlo, si è trasferito a Torino, dove ha incontrato l’amico e collega Lorenzo Sonego, in fase di preparazione per la United Cup. C’è grande curiosità nel vedere quale versione di Berrettini, ora 27enne, tornerà in campo, specialmente dopo aver scelto saggiamente di non forzare il ritorno dopo l’ultimo infortunio.

Nonostante la prospettiva di un percorso in salita, con la possibile perdita di punti in classifica (l’8 gennaio rischia di perdere 160 punti per la United Cup 2023), Berrettini sembra pronto a riaffermare la sua presenza nel tennis mondiale. La sua determinazione e la nuova collaborazione tecnica con Roig potrebbero essere la chiave per un rilancio efficace e per rientrare almeno nei top 30 del ranking ATP.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Francesco Paolo Villarico