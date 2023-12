Nadal giocherà all’ATP 500 di Barcellona

Il rientro di Rafael Nadal sul tour Pro è uno degli argomenti che sta animando il count down per la ripresa delle attività. Oltre al 250 di Brisbane e la ricca esibizione a Las Vegas il prossimo marzo contro Alcaraz, ecco che entra nel calendario 2024 del maiorchino anche il primo torneo su terra battuta: Barcellona. il “Godò”, classico appuntamento in Catalogna presso il Real Club di Barcellona, ha confermato la presenza del campione attraverso una clip social, che riportiamo. “Ci sei mancato, Rafa…”.

Il torneo il prossimo anno si disputerà dal 15 al 21 aprile, come sempre subito dopo il 1000 di Monte Carlo. Rafa ha trionfato a Barcellona per ben 12 volte (2005 – 2009, 2011 – 2013, 2016 – 2018 e 2021, suo ultimo successo). Il campione in carica è Alcaraz, vittorioso anche nel 2022, edizione alla quale Rafa non prese parte.

Mario Cecchi