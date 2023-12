Il record di Rafael Nadal che solo Novak Djokovic potrebbe battere

Rafael Nadal vanta record impressionanti in molti aspetti e alcuni di questi sono la longevità e la regolarità. La prova di ciò è che è l’unico giocatore dell’Era Open in grado di accumulare dieci stagioni consecutive vincendo, almeno, un titolo del Grande Slam. Ha raggiunto questo traguardo tra il 2005 e il 2014, superando il record che avevano Björn Borg, Pete Sampras e Roger Federer, con otto anni consecutivi a conseguirlo. Novak Djokovic ha in corso una serie di sei stagioni consecutive vincendo, almeno, un major, che potrebbe estendere in questo 2024.

🎾 Tennisti con più stagioni consecutive conquistando un Titolo del Grande Slam (Era Open/Singolare Maschile):

🇪🇸 Nadal | 10 (2005-2014)

🇸🇪 Borg | 8 (1974-1981)

🇺🇸 Sampras | 8 (1993-2000)

🇨🇭 Federer | 8 (2003-2010)

🇷🇸 Djokovic | 6 (2011-2016)

🇷🇸 Djokovic | 6 (2018-2023)





Marco Rossi