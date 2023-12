Paes entrerà nella Hall of Fame nel 2024

È Leander Paes il tennista scelto per entrare nella Hall of Fame del tennis nel 2024. L’ex n.1 del mondo in doppio e otto volte campione Slam della disciplina è stato eletto insieme al connazionale Vijay Amritraj e il famoso giornalista Richard Evans, entrambi inseriti nella categoria “Contributor”. Paes e Amritraj diventeranno i primi due indiani ad essere inseriti nella Hall of Fame e i primi uomini asiatici ad essere eletti nelle rispettive categorie.

“È stato l’onore della mia vita giocare per il mio Paese per oltre tre decenni in uno sport che mi ha dato e insegnato tutto”, ha detto Paes, vincitore in carriera anche della medaglia di bronzo ai giochi Olimpici di Atlanta 1996, e recordman in Davis con ben 45 sfide disputate in doppio. “Questo riconoscimento è davvero il massimo a cui possa ambire ogni tennista. L’inserimento nella International Tennis Hall of Fame non appartiene solo a me, ma a oltre un miliardo di indiani. Ricevere questo onore è il culmine del viaggio professionale di una vita” conclude Paes.

The Ultimate Honor in Tennis 🏆 🎾 ✨ Introducing the Class of 2024: @Leander, @Vijay_Amritraj, and @Ringham7! 3 trailblazers will join an elite group of 264 inductees from 27 nations, with India set to become the 28th nation represented in the ITHF. 🔗 https://t.co/VzbNA4wDd3 pic.twitter.com/uhhw4sJwBu — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) December 13, 2023

Leander ha trascorso ben 462 settimane nella Top 10 della classifica ATP di doppio, incluse 37 settimane come numero 1. Con 10 titoli del Grande Slam nel doppio misto oltre agli otto nel doppio maschile, è uno dei soli tre uomini nella storia capace di conquistare il Career Grande Slam in entrambe le discipline. Nel misto i suoi successi sono legati alla sua ex compagna, la leggendaria Martina Navratilova.

Così il presidente della Hall of Fame, Kim Clijsters: “Sono entusiasta di congratularmi con Leander Paes, Vijay Amritraj e Richard Evans per la loro elezione nella International Tennis Hall of Fame. Queste tre leggende sono state pionieri nel loro impatto sul tennis e nella diffusione di questo sport in tutto il mondo. Siamo entusiasti di celebrare la Classe del 2024 il prossimo anno”.

Anche Flavia Pennetta era in lizza per entrare nella Hall of Fame, insieme ad altri ex campioni come Ana Ivanovic, Carlos Moya e Cara Black.

Mario Cecchi