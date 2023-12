Steve Simon lascia il ruolo di Direttore Esecutivo WTA e auspica una donna come successore. Sarà Presidente esecutivo della WTA

Dopo che la sua posizione è stata criticata per una cattiva organizzazione delle WTA Finals, tra molti altri temi, Steve Simon si dimetterà dal ruolo di Direttore Esecutivo.

Tuttavia, lo farà per diventare il futuro Presidente Esecutivo della WTA una volta che verrà nominato il suo successore. Inoltre, Simon ha espresso il desiderio che la persona scelta per il ruolo sia una donna: “Credo che la nostra preferenza sia quella di trovare una candidata. Penso che abbia senso. Sarebbe la migliore scelta per gli interessi a lungo termine dell’organizzazione”.





Marco Rossi