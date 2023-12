Amanda Anisimova: Il Ritorno di una stella del tennis al WTA 250 di Auckland

Non molto tempo fa, Amanda Anisimova era uno dei grandi nomi del circuito WTA e una delle sue più brillanti promesse.

L’americana aveva già fatto capolino nei grandi tornei ed era dotata di un incredibile potenziale, fino a quando non ha incontrato una serie di sfortune e disgrazie, inclusa la morte di suo padre, che hanno portato a una significativa pausa per prendersi cura della sua salute mentale. Dopo aver trascorso otto mesi lontana dal circuito professionistico, ora Amanda si sta preparando per il suo ritorno e abbiamo già le informazioni su quale torneo e quando avverrà. Sarà al WTA Auckland 2024, dove tornerà anche Emma Raducanu, e si svolgerà dal 1 al 7 gennaio. Dunque, il tennis femminile si arricchisce nuovamente di un nome di spicco che è ansioso di tornare a brillare.





Marco Rossi