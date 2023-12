WTA 125 Montevideo: Il Tabellone Principale e di Quali. Non ci sono italiane

WTA 125 Montevideo – Tabellone Principale – terra

(1) Diane Parry vs Amina Anshba

Despina Papamichail vs Victoria Hu

(WC) Juliana Rodriguez vs Ekaterine Gorgodze

(WC) Carolina Bohrer Martins vs (7) Solana Sierra

(3) Martina Capurro Taborda vs (WC) Taly Licht

Leyre Romero Gormaz vs Robin Montgomery

Raveena Kingsley vs Ylena In-Albon

Daria Lodikova vs (8) Valentini Grammatikopoulou

(5) Maria Lourdes Carle vs Valeriya Strakhova

Polona Hercog vs Qualifier

Jamie Loeb vs Ipek Oz

Carolina Alves vs (4) Julia Riera

(6) Miriam Bulgaru vs Qualifier

Gabriela Ce vs Eva Vedder

Qualifier vs (WC) Lucia De Santa Ana

Qualifier vs (2) Renata Zarazua

(1) Varvara Lepchenkovs (WC) Romina Ccuno(2) Gabriela Leevs Quinn Gleason(3) Haley Giavaravs (WC) Julia Caffarena(4) Anna Rogersvs Freya Christie