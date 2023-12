Il Tennis Riprende: United Cup, Ritorno di Nadal e Impegni Australiani in Vista (Il calendario del mese di Gennaio ATP-WTA-CHallenger)

Il mondo del tennis si concede una breve pausa, dopo una stagione intensa e densa di eventi. Tuttavia, questa interruzione sarà di breve durata, poiché già a fine dicembre atleti e atlete torneranno in campo per affrontare nuove sfide ufficiali. Il circuito internazionale riprenderà con l’avvio della United Cup, un’attesa competizione a squadre nazionali ATP/WTA, che si terrà dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. L’evento, organizzato in collaborazione con Tennis Australia, avrà luogo in due location: la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney. Questa competizione vedrà anche la partecipazione dell’Italia e un ospite d’eccezione: Novak Djokovic, che guiderà la squadra serba.

Parallelamente, la settimana vedrà anche l’inizio del torneo di Brisbane, che segna il gradito ritorno di Rafael Nadal sul circuito. La stagione proseguirà poi con eventi in Australia e Nuova Zelanda, tra cui gli impegni ad Adelaide e ad Auckland, prima dell’inizio degli Australian Open a metà gennaio.

Nel circuito femminile, l’attenzione si concentrerà sui tornei di Brisbane e Auckland nella prima settimana del 2024, seguiti dagli eventi di Adelaide e Hobart. Gli Australian Open, naturalmente, rappresentano il punto culminante di questo periodo, ma seguiranno anche tornei interessanti come quelli di Linz e Hua Hin.

In poche parole, il tennis internazionale si prepara a un inizio d’anno scintillante, con eventi di prestigio e la partecipazione dei grandi nomi dello sport. L’attesa per gli Australian Open cresce, ma nel frattempo, tornei come la United Cup e il Brisbane International offriranno agli appassionati una panoramica affascinante sulle potenzialità e le forme dei vari atleti in vista del primo grand slam dell’anno.

ATP – Calendario

– 29 dicembre – United Cup 🌍

– 31 dicembre – ATP250 Brisbane 🇦🇺

– 1° gennaio – ATP250 Pune 🇮🇳

– 8 gennaio – ATP250 Adelaide 🇦🇺

– 8 gennaio – ATP250 Auckland 🇳🇿

– 15 gennaio – Australian Open 🇦🇺

– 29 gennaio – ATP250 Montpellier 🇫🇷

– 29 gennaio – Davis Cup Qualifier 🌍

WTA Calendario

– 29 dicembre – United Cup 🌍

– 1° gennaio – WTA 500 Brisbane 🇦🇺

– 1° gennaio – WTA 250 Auckland 🇳🇿

– 8 gennaio – WTA 500 Adelaide 🇦🇺

– 8 gennaio – WTA 250 Hobart 🇦🇺

– 15 gennaio – Australian Open 🇦🇺

– 29 gennaio – WTA 500 Linz 🇦🇹

– 29 gennaio – WTA 250 Hua Hin 🇹🇭

Calendario Challenger

– 1° gennaio – Canberra 🇦🇺 USD 125 H Saturday final

– Nouméa 🇳🇨 USD 100 H Saturday final

– Nonthaburi 1 🇹🇭 USD 75 H Saturday final

– Oeiras 1 🇵🇹 EUR 50 IH

– 8 gennaio – Nonthaburi 2 🇹🇭 USD 75 H Saturday final

– Oeiras 2 🇵🇹 EUR 75 IH

– Buenos Aires 🇦🇷 USD 50 CL

– 15 gennaio – Tenerife 🇪🇸 EUR 100 H

– Nonthaburi 3 🇹🇭 USD 75 H

– Indian Wells 1, CA 🇺🇸 USD 50 H

– Tigre 🇦🇷 USD 50 CL

– 22 gennaio – Ottignies-Louvain-La-Neuve 🇧🇪 EUR 125 IH

– Quimper 🇫🇷 EUR 125 IH Tuesday start

– Punta del Este 🇺🇾 USD 75 CL

– Indian Wells 2, CA 🇺🇸 USD 50 H

– 29 gennaio – Koblenz 🇩🇪 EUR 100 IH

– Burnie 1 🇦🇺 USD 75 H

– Cleveland, OH 🇺🇸 USD 75 IH

– Piracicaba 🇧🇷 USD 75 CL

– 5 febbraio – Chennai 🇮🇳 USD 100 H

– Burnie 2 🇦🇺 USD 75 H

– Nottingham 🇬🇧 EUR 50 IH

– 12 febbraio – Manama 🇧🇭 USD 125 H

– Bengaluru 🇮🇳 USD 100 H

– Cherbourg 🇫🇷 EUR 75 IH

– Glasgow 🇬🇧 EUR 50 IH

– 19 febbraio – Pau 🇫🇷 EUR 125 IH

– Pune 🇮🇳 IND USD 100 H

– Tenerife 2 🇪🇸 ESP EUR 75 H

– 26 febbraio – Lille 🇫🇷 FRA EUR 100 IH

– Tenerife 3 🇪🇸 ESP EUR 75 H

– Santiago 🇨🇱 250 CL 28 16





Marco Rossi