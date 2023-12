Potapova e Shevchenko si sono sposati

Anastasia Potapova e Aleksander Shevchenko hanno concluso la loro miglior annata in carriera col… “botto”. I due russi infatti si sono appena sposati, diventando una delle super coppie del tour Pro. I due tennisti hanno iniziato frequentarsi nei primi mesi del 2023, affermando di esser diventati una coppia lo scorso settembre. Un anno davvero ottimo per entrambi: Potapova ha raggiunto il best ranking al numero 21 WTa, mentre Shevchenko ha fatto un gran salto dai Challenger al tour maggiore, con il debutto nella Top 50.

Congratulations to Anastasia Potapova and Aleksander Shevchenko, who registered their marriage today! 😍❤ pic.twitter.com/c1KSI4J0b9 — WTARussians (@WTArussians) December 1, 2023

Durante lo scorso Roland Garros, Potapova aveva affermato: “Ovviamente, non so come potrà funzionare perché la programmazione nel tennis non è mai facile. Ma in qualche modo siamo riusciti a gestire la situazione e in effetti è come se avessimo passato insieme ogni settimana e ci vedessimo molto, il che è un’ottima cosa”. Un rapporto che è cresciuto fino a portarli alle nozze. “È davvero importante avere qualcuno che possa supportarti, non solo nella tua squadra, ma qualcuno a cui sei vicino. È qualcuno che non solo conosce il tennis ma vuole anche ciò che è meglio per te. Anche se gioco male, so che lui mi supporterà comunque, quindi è molto bello avere qualcuno come questo nel tour. Lui capisce” aveva concluso Anastasia. Auguri alla coppia!