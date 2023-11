Alcaraz diverte a Città del Messico con Paul, oltre 30mila spettatori presenti (con il video della partita)

Carlos Alcaraz è garanzia di spettacolo. Per questo gli organizzatori dell’esibizione Tennis Fest nell’iconica Plaza de Toros di Città del Messico hanno puntato sullo spagnolo per l’edizione 2023 di un evento già diventato un classico dell’autunno della metropoli messicana. Gli oltre 30mila spettatori hanno gustato due match: prima un incontro tra Maria Sakkari e Caroline Wozniacki, a seguire quello tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul.

La greca ha battuto la danese per 6-3 6-4, mentre lo spagnolo ha superato lo statunitense per 7-6 6-3. I match ovviamente sono stati amichevoli ma con scambi divertenti e discreto ritmo, con la variabile dell’altitudine, i 2250 metri di Città del Messico che rendono la palla molto vivace.

Soprattutto la partita tra Alcaraz e Paul ha regalato agli spettatori punti davvero spettacolari, come questo che riportiamo, una vera magia difensiva di Carlos.

🔥 Carlos Alcaraz ENAMORA en México con puntazos como este. Puro espectáculo.

pic.twitter.com/SzevICF5XU — Germán R. Abril (@gerebit0) November 30, 2023

Alcaraz è andato a spasso per la capitale prima della partita, visitando il monastero della Nuestra Señora de Guadalupe e altre parti del centro storico, come lo Zocalo. Seguito da una troupe di Tv Azteca, Carlos ha rilasciato una dichiarazione curiosa ma significativa in merito al grande supporto che riceve dagli appassionati in tutto in mondo: “Sono uno che guarda molto i social media e ogni volta che incontro Djokovic, ci sono sempre tifosi che fanno il tifo per me. È una motivazione in più e una gioia avere quei tifosi di Rafa o Federer, forse, per la maggior parte, che mi incoraggiano quando gioco contro di lui”.

L’esibizione a Città del Messico più famosa resta quella dell’edizione 2019, quando Roger Federer e Alexander Zverev si sfidarono sempre alla Plaza de Toros di fronte ad oltre 42mila spettatori, per quello che fu all’epoca il pubblico più numeroso di sempre per un match di tennis, poi superato nel 2020 dal Federer-Nadal di Città del Capo, con oltre 50mila spettatori.

Per chi volesse rivedere i due match disputati la scorsa notte a Città del Messico, questo è il video integrale di Tv Azteca.



In questo video del canale Instagram dell’evento, ecco Alcaraz che balla con la musica dell’artista Sebastian Yatra, che ha intrattenuto il pubblico nel corso dell’evento.