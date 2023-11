Djokovic implacabile, doma Sinner con una prestazione da n.1 e vince per la settima volta le ATP Finals

Altro che “maledizione” del Masters... Il campo ha parlato chiarissimo: quando hai di fronte un campione così grande, così pronto a sprigionare fin dai primissimi punti tutta la propria classe, lucidità e intensità di gioco, tutto diventa maledettamente difficile, anche se sei un giocatore formidabile come il Sinner ammirato in tutto il torneo. La legge del più forte oggi è stata una sentenza: Novak Djokovic si è preso una sontuosa rivincita contro Jannik Sinner, dominando l’azzurro anche più del 6-3 6-3 conclusivo dopo 1 ora e 43 minuti di gioco, vincendo per la settima volta in carriera le ATP Finals, record assoluto (stacca Roger Federer a quota sei). Si ipotizzava che sarebbe andato in scena un match un po’ diverso da quello ammirato martedì scorso, perché Sinner aveva tanta fatica fisica e mentale nelle gambe e nella testa, e perché la semifinale vinta ieri sera da Nole vs. Alcaraz aveva discretamente impressionato. Djokovic oggi pomeriggio al Pala Alpitour ha giocato ancor meglio, con un focus mostruoso in ogni momento cruciale del gioco, scavando fin da subito un solco importante sull’azzurro, prendendosi un vantaggio che non ha mollato più, fino al meritato successo. Sinner è parso un po’ sotto tono fisicamente, c’ha messo un’ora ad entrare in moto con la massima – o quasi – velocità dei colpi, ma mai davvero è riuscito ad avvicinare la qualità e intensità delle prestazioni prodotte nei giorni scorsi. Non c’è riuscito perché probabilmente era un po’ provato, ma soprattutto per gli enormi meriti di Novak, impeccabile, perfetto. Fortissimo.

Questa finale è la foto esatta della forza incredibile di Djokovic, delle qualità superiori che gli hanno permesso di vincere tutto ed elevarsi sopra ad ogni avversario, scrivendo nuovi record storici. Novak ha analizzato freddamente i motivi della sconfitta patita contro Jannik martedì scorso e ha trovato le contro mosse più efficaci per neutralizzare i punti di forza di Sinner e spiccare il volo, fin dai punti punti. Sinner nella partita di round robin aveva vinto perché era riuscito a tenere mentalmente e fisicamente ritmi spettacolari, una velocità di palla superiore al serbo, con grande rischio e intensità, comandando. Per questo Djokovic fin dai primi colpi ha imposto i suoi ritmi, ha dominato i tempi di gioco non finendo mai sotto, ha servito così bene da disinnescare la risposta di Jannik che tanto aveva sofferto. Novak ha chiuso la partita con il 70% di prime palle in campo, vincendo il 91% dei punti, ma il dato fino al 2-0 del secondo parziale è ancor più straordinario: ha perso solo due punti al servizio. Due. In pratica, nei suoi game non c’è stato match.

Jannik è stato meno esplosivo con le gambe per scattare sulla palla e trovare quelle risponde favolose che tanti punti e situazioni favorevoli gli hanno portato nel torneo, ma la precisione e continuità della battuta del n.1 è stata implacabile. 7 Ace nel primo set e 13 in totale, numeri davvero straordinari, che gli hanno permesso di tenere a distanza il rivale, e quindi in risposta pungere, incidere subito e mettere Jannik in difesa. Martedì scorso Sinner ha servito bene, ha colpito dalla riga di fondo un primo colpo sulla risposta di Nole così potente e profondo da dargli il tempo di gioco. Aveva tirato due, tre palle al centro davvero potenti Jannik, allontanando il rivale dalla riga fondo e via l’accelerazione col diritto lungo linea, o il rovescio cross, o l’attacco. Grandissima velocità dei colpi e di copertura del campo, che gli permetteva di comandare. Oggi il pallino del gioco l’ha sempre tenuto Novak, troppo bravo a rispondere al centro, profondo, e quindi aprire subito l’angolo mandando Jannik a rincorrere. Non è nemmeno retrocesso così tanto all’indietro l’azzurro, ma poche volte ha avuto la forza nelle gambe per entrare a tutta sui colpi cadenzati e precisi del rivale e così ribaltare l’inerzia a suo favore. C’è riuscito solo nel secondo set quando era già sotto di break, dopo aver subito un parziale micidiale di 14 punti di fila che hanno di fatto dato la partita al n.1.

Solo dal 2-0 Sinner si è finalmente messo in moto. È stata una reazione più emotiva che tecnica, sospinto dalla sua grinta e dal pubblico. Il diritto è tornato a tratti potentissimo, ma non sempre costante; col rovescio ha rischiato qualche lungo linea, e pure delle variazioni tra smorzate e attacchi, ma tutto in modo estemporaneo e mai stabile. Non gli è mancata la lucidità, piuttosto la forza per fare il primo passo e imporsi. Il primo passo di Djokovic è stato uno scatto da centometrista, ha bruciato Jannik costretto a rincorrere, a giocare in posizioni scomode, sempre in affanno. Del resto martedì sera avevamo celebrato una prestazione sublime di Sinner, oltre le migliori aspettative. Era riuscito a produrre un tennis di una potenza, anticipo e continuità sbalorditive visto l’altissimo coefficiente di rischio. Un tennis che per stare in piedi necessita di qualità massima, tutto deve funzionare, colpi testa e gambe. Oggi Djokovic è stato troppo bravo nel pungere e rendere tutto questo impossibile.

Ci sarebbero anche altri aspetti da analizzare, ma fermiamoci qua. Celebriamo l’immenso Campione chiamato Novak “Nole” Djokovic, il più vincente e forte. Ringraziamo Jannik Sinner per le enormi emozioni che ha regalato in questa settimana. Una settimana che conferma quanto sia diventato forte, ormai al pari di tutti i migliori giocatori. L’edizione 2023 delle Finals si chiude con una sconfitta per Sinner, ma con la consapevolezza che dal 2024, in ogni grande torneo, Jannik sarà da corsa per arrivare sino in fondo. Una settimana che ha riscritto la storia del tennis italiano che è stata un privlegio raccontare e vivere a bordo campo a Torino. Grazie Jannik.

Marco Mazzoni

[4] Jannik Sinner vs [1] Novak Djokovic



ATP Nitto ATP Finals Jannik Sinner [4] Jannik Sinner [4] 3 3 Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Sinner vs Djokovic

Statistiche 🇮🇹 Sinner 🇷🇸 Djokovic Aces 8 13 Double Faults 1 0 First Serve (%) 49/74 (66%) 32/46 (70%) 1st Serve Points Won 28/49 (57%) 29/32 (91%) 2nd Serve Points Won 12/25 (48%) 9/14 (64%) Break Points Saved 5/8 (63%) 2/2 (100%) Service Games Played 9 9 Return Rating 45 166 1st Serve Return Points Won 3/32 (9%) 21/49 (43%) 2nd Serve Return Points Won 5/14 (36%) 13/25 (52%) Break Points Converted 0/2 (0%) 3/8 (38%) Return Games Played 9 9 Net Points Won 3/8 (38%) 4/8 (50%) Winners 19 20 Unforced Errors 12 5 Service Points Won 40/74 (54%) 38/46 (83%) Return Points Won 8/46 (17%) 34/74 (46%) Total Points Won 48/120 (40%) 72/120 (60%) Max Speed 212 km/h 210 km/h 1st Serve Average Speed 199 km/h 195 km/h 2nd Serve Average Speed 166 km/h 155 km/h

!DOCTYPE html>