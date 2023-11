Medvedev si scontra con il pubblico Italiano (Video)

Daniil Medvedev, attualmente terzo nel ranking mondiale, è stato sconfitto sabato in semifinale alle ATP Finals da Jannik Sinner, in un match che è stato caratterizzato da momenti di alta tensione tra il tennista russo e il pubblico, chiaramente favorevole al giovane talento italiano di 22 anni. La situazione è diventata piuttosto tesa, tanto che l’arbitro ha dovuto ammonire Medvedev per comportamento antisportivo.

Medvedev vs the Italian crowd It's all happening at the #NittoATPFinals… pic.twitter.com/uJgC1z0kJd — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023