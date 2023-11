Challenger Danderyd, Kobe, Montevideo, Champaign e Drummondville: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Danderyd (Svezia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Alexander Blockxvs [Q] Maximilian Neuchrist

2. [1] Hugo Gaston vs Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Leo Borg / Max Dahlin vs N.Sriram Balaji / Andre Begemann



Il match deve ancora iniziare

4. Denis Yevseyev vs [WC] Karl Friberg (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Mohamed Safwat / Stefanos Sakellaridis vs [4] Vasil Kirkov / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs [5] Hamad Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Radu Albot vs [Alt] Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

3. Arthur Fery vs [2] Maximilian Marterer



Il match deve ancora iniziare

4. Radoslav Shandarov / Vasil Shandarov vs Daniel Cukierman / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

5. Johannes Ingildsen / Eero Vasa vs Elio Jose Ribeiro Lago / Roy Stepanov



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [6] Maxime Cressy vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

2. [4] David Goffin vs [Q] Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Hugo Dellienvs [LL] Renzo Olivo

2. [WC] Pedro Cachin / Martin Cuevas vs Gabriel Roveri Sidney / Adam Taylor



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Mariano Kestelboim / Franco Roncadelli vs Gustavo Heide / Pedro Sakamoto (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Collarini vs [3] Tomas Barrios Vera (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Santiago Rodriguez Taverna vs Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

2. Renzo Olivo / Rubin Statham vs [3] Orlando Luz / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Elias Ymer vs Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

2. Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Champaign (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Ethan Quinnvs Strong Kirchheimer

2. Nino Serdarusic vs [6] Beibit Zhukayev



Il match deve ancora iniziare

3. Strong Kirchheimer / Keegan Smith vs Mark Whitehouse / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Karlis Ozolins (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Kenta Miyoshi vs [7] Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

6. Alternate / vs Ezekiel Clark / Evan Zhu



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Christian Harrison / Mikelis Libietis vs Mats Rosenkranz / Tennyson Whiting



Il match deve ancora iniziare

2. [1] John-Patrick Smith / Sem Verbeek vs Max Westphal / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

3. Jody Maginley / Joshua Sheehy vs [WC] Lucas Horve / Oliver Okonkwo



Il match deve ancora iniziare

4. Gabriel Debru / Mathis Debru vs Alex Rybakov / Pedro Vives Marcos



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Hunter Heck / Karlis Ozolins vs [2] Hans Hach Verdugo / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

6. Alternate / vs [4] George Goldhoff / Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kobe (Giappone) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Kobe Tatsuma Ito Tatsuma Ito 6 3 Yuta Shimizu Yuta Shimizu 7 6 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Shimizu 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Ito 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Ito 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Shimizu 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 T. Ito 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Shimizu 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Shimizu 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Tatsuma Itovs Yuta Shimizu

2. [WC] Taisei Ichikawa vs [3] Luca Nardi



ATP Kobe Taisei Ichikawa Taisei Ichikawa 5 2 Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 7 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Ichikawa 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Ichikawa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Ichikawa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Nardi 40-A 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Ichikawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Ichikawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Ichikawa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Ichikawa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Jurij Rodionov vs [Q] Yasutaka Uchiyama



ATP Kobe Jurij Rodionov [1] Jurij Rodionov [1] 7 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 4 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Rodionov 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 J. Rodionov 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

4. [5] Sho Shimabukuro vs Seongchan Hong



ATP Kobe Sho Shimabukuro [5] Sho Shimabukuro [5] 6 7 Seongchan Hong Seongchan Hong 4 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Shimabukuro 5-6 → 6-6 S. Hong 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Hong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Hong 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [Alt] Sho Shimabukuro / Seita Watanabe



Il match deve ancora iniziare

COURT B – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs [2] Andrew Harris / JiSung Nam



ATP Kobe Ray Ho / Matthew Christopher Romios Ray Ho / Matthew Christopher Romios 6 1 3 Andrew Harris / JiSung Nam [2] Andrew Harris / JiSung Nam [2] 1 6 10 Vincitore: Harris / Nam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 R. Ho / Christopher Romios 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 df 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Harris / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Ho / Christopher Romios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 A. Harris / Nam 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 R. Ho / Christopher Romios 15-15 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Harris / Nam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Ho / Christopher Romios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Harris / Nam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Ho / Christopher Romios 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Harris / Nam 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 R. Ho / Christopher Romios 15-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Harris / Nam 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 R. Ho / Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 2-1 A. Harris / Nam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Ho / Christopher Romios 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. Yun seong Chung / Ruben Gonzales vs [3] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe



ATP Kobe Yun seong Chung / Ruben Gonzales Yun seong Chung / Ruben Gonzales 6 6 Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [3] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [3] 4 4 Vincitore: Chung / Gonzales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 30-15 30-30 4-3 → 5-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 ace 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 15-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar vs Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan



ATP Kobe Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar 4 2 Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan 6 6 Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Sharan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Drzewiecki / Kolar 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Drzewiecki / Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. Blake Ellis / Calum Puttergill vs Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Kobe Blake Ellis / Calum Puttergill Blake Ellis / Calum Puttergill 6 2 10 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 4 6 8 Vincitore: Ellis / Puttergill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 T. Matsui / Uesugi 1-0 df 1-1 1-2 2-2 df 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 df 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Matsui / Uesugi 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 1-3 B. Ellis / Puttergill 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 4-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

COURT C – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Andres Martin vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Kobe Andres Martin Andres Martin 4 4 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 6 6 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Blancaneaux 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Martin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Martin 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Benjamin Hassan vs Tung-Lin Wu



ATP Kobe Benjamin Hassan [4] Benjamin Hassan [4] 3 4 Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 6 6 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 T. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 T. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 B. Hassan 15-0 15-15 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Hassan 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Hassan 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Hassan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Hassan 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Shinji Hazawa / Yuta Shimizu vs Purav Raja / Ramkumar Ramanathan



ATP Kobe Shinji Hazawa / Yuta Shimizu Shinji Hazawa / Yuta Shimizu 7 4 5 Purav Raja / Ramkumar Ramanathan Purav Raja / Ramkumar Ramanathan 6 6 10 Vincitore: Raja / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 P. Raja / Ramanathan 0-1 1-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Hazawa / Shimizu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Hazawa / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Hazawa / Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Raja / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Hazawa / Shimizu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Raja / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 5-6 S. Hazawa / Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Raja / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Hazawa / Shimizu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 P. Raja / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 S. Hazawa / Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Raja / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Raja / Ramanathan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Hazawa / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Raja / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Drummondville (Canada) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Scott Duncan/ Kelsey Stevensonvs Mac Kiger/ Benjamin Sigouin

2. [1] Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt vs [WC] Sid Donarski / Eloi Roux



Il match deve ancora iniziare

3. Michael Vrbensky vs [SE] Liam Draxl



Il match deve ancora iniziare

4. Joao Sousa vs [3] Benoit Paire (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Alexis Galarneau vs Li Tu (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Charles Broom / Ben Jones vs Liam Draxl / Giles Hussey



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Charles Broom vs [8] Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

2. David Jorda Sanchis / Luca Wiedenmann vs Jack Vance / Jamie Vance



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Carlos Aguilar / Trey Hilderbrand vs [3] Andrew Paulson / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

4. Steven Diez / Maks Kasnikowski vs Aziz Dougaz / Benjamin Lock



Il match deve ancora iniziare