Medvedev: “Alcaraz? Gioca più lento di prima”

Daniil Medvedev ha iniziato le sue ATP Finals 2023 con una convincente vittoria contro l’amico Andrey Rublev. Un successo chiaro, netto, che conferma la superiorità dell’ex n.1 sull’amico di sempre. Girano sui social bellissimi video di Rublev con gioca con la figlia di Daniil e la mamma poco prima della partita di ieri sera, segnale inequivocabile di quanto sia sana la loro amicizia e rivalità. Un bello spot per il tennis. Nella press conference post partita, Medvedev si è detto contento della sua forma, del campo piuttosto rapido, e si è soffermato su uno dei rivali nel girone rosso, Carlos Alcaraz, battuto da Zverev per la quarta volta in carriera. Interessante l’opinione di Daniil, uno degli osservatori più arguti del gioco, che sottolinea la stessa sensazione avuta ieri dal campo nella partita persa contro il tedesco: la velocità generale nel tennis dell’iberico non è al massimo.

“Due o tre mesi fa sarei stato molto sorpreso se Sascha avesse battuto Carlos, ma il tennis è uno sport molto, molto complicato” commenta Medvedev. “In questo momento, per qualche motivo, la sensazione è che Alcaraz giochi più lentamente di prima e non abbia la stessa sicurezza mostrata nel resto della stagione. Questo può succedere a chiunque, anche a Novak, quando era più giovane ha vissuto momenti simili. È stato sorprendente vedere come molti colpi di Sascha fossero più veloci dei suoi nel secondo set. La domanda è: quando tornerà al suo miglior livello?” conclude Daniil, che nel prossimo match domani affronterà Zverev.

L’osservazione del russo è molto pertinente. Nella sconfitta di ieri – e non solo, potremmo dire nell’ultimo periodo – il tennis di Carlos sembra un po’ “spuntato”. Arriva sulla palla con meno velocità ed anticipo, riesce a colpire forte ma senza imprimere quell’anticipo e velocità che lo hanno reso molte volte quasi ingiocabile. Proprio anticipo, motorio di tempo d’impatto, e velocità, in campo e impresso alla palla, sono le due chiavi nel tennis del murciano.

Alcaraz si è presentato a Torino non nella miglior forma fisica, e questo è un fattore certamente decisivo che influisce negativamente sulla sua prestazione. Tuttavia è probabile che qualcosa non vada anche a livello di sicurezza, di fiducia. Per produrre un tennis così rapido e incisivo come quello di Carlos, devi giocare a mente e braccio sciolto, sicurissimo di impattare la palla alla perfezione per trovare quegli angoli a quella velocità. Nel momento in cui non ha la totale sicurezza è complicato arrivare a quel livello spaziale che gli ha consentito di battere Djokovic nella finale di Wimbledon, per citare una delle sue partite “top”. Vedere Carlos discutere animatamente con il suo coach Ferrero nel corso della partita vs. Zverev, e non solo nelle fasi in cui è andato sotto, è un altro segnale di nervosismo e incertezza.

Vedremo se Carlos riuscirà a ritrovare il suo miglior tennis nel corso delle Finals. Torneo che, a questo punto, per lui si è fatto assai in salita…

da Torino,

Marco Mazzoni