Metz e Sofia sono conquiste francese. Dopo 2 anni ritorno al successo Ugo Humbert. Vince anche Adrian Mannarino

Ugo Humbert, 25 anni e in ottima forma negli ultimi mesi, è tornato a vincere un titolo sabato, due anni e mezzo dopo l’ultimo successo a Halle nel 2021, consacrandosi campione dell’ATP 250 di Metz, in Francia, proprio nella città in cui è nato!

Il francese si è imposto con una splendida esibizione nella finale contro il russo Alexander Shevchenko – che farà il suo debutto tra i primi 50 -, con il punteggio di 6-3, 6-3, scatenando l’entusiasmo del pubblico che ha riempito l’Arena di Metz per sostenere il giocatore locale.

Humbert debutterà nella top 20 ATP e concluderà la stagione in questa élite per la prima volta.



ATP Metz Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 3 3 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 U. Humbert 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 40-0 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Adrian Mannarino ha concluso sabato con un altro titolo la migliore stagione della sua carriera, a 34 anni, diventando campione dell’ATP 250 di Sofia, uno degli ultimi tornei della stagione regolare del circuito ATP. È il quinto titolo in carriera per il francese e il terzo della stagione, dopo Newport e Astana, tutto in una seconda metà dell’anno di lusso, in cui è stato uno dei migliori giocatori al mondo.

Nella finale del torneo bulgaro, Mannarino, 34 anni e 25° ATP, ha sconfitto il giovane britannico Jack Draper, 21 anni e 82° nel ranking mondiale, alla sua prima finale in tornei ATP, con il punteggio di 7-6(6), 2-6, 6-3, in un match molto equilibrato fin dall’inizio. Draper, che arrivava da nove vittorie consecutive, non ha ancora concluso la stagione, poiché rappresenterà la Gran Bretagna nelle Davis Cup Finals – affronteranno la Serbia di Novak Djokovic nei quarti di finale. Mannarino terminerà iL 2023 al 23° posto.