Billie Jean King Cup Finals 2023: L’Italia è in Finale. Battuta la Slovenia per 2 a 0. Successi di Trevisan e Paolini

La squadra italiana ha raggiunto la finale della Billie Jean King Cup by Gainbridge, dimostrando una volta di più il suo straordinario talento e spirito di squadra. Sull’impianto veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia, l’Italia ha superato la Slovenia con un convincente 2-0 nella prima semifinale.

Domani sfiderà in finale una tra Canada o Rep.Ceca.

Nel primo singolare, Martina Trevisan, numero 43 del ranking WTA, ha affrontato una battaglia intensa contro Kaja Juvan, numero 104 mondiale, vincendo per 7-6(6) 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco. Trevisan ha mostrato grande tenacia, annullando un set-point nel tie-break del primo set e prendedo poi il controllo nel secondo parziale.

Successivamente, è stata la volta di Jasmine Paolini, numero 30 WTA, che ha incontrato Tamara Zidansek, numero 100 del ranking. Paolini ha vinto in tre set, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, in un match durato due ore e un minuto. Nonostante un inizio difficile, dove ha dovuto salvare due palle break, Paolini ha utilizzato efficacemente il suo gioco incrociato sia di dritto che di rovescio per prendere il comando della partita.

Il primo set è stato caratterizzato da un servizio non decisivo, con Paolini che ha subito piazzato un break, portandosi avanti 2-0 grazie a una risposta di rovescio incisiva. Nonostante un momento di difficoltà nel gioco successivo dove ha subito il controbreak, l’azzurra ha mantenuto il controllo, chiudendo il set strappando in altre due occasioni il servizio all’avversaria chiudendo la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set, Zidansek ha aumentato la pressione con risposte aggressive, costringendo Paolini a difendersi. Tuttavia, nonostante alcuni momenti di difficoltà, Paolini non ha mai ceduto, riuscendo a ribaltare la situazione nel terzo set. Con una eccellente percentuale di prime di servizio (76%) e una risposta ficcante, l’italiana ha creato numerose opportunità di break, concretizzandone sei.

Con questi risultati, l’Italia si avvicina al sogno di conquistare la Billie Jean King Cup. La performance di Trevisan e Paolini dimostra non solo la loro qualità individuale ma anche lo spirito di squadra che anima la formazione italiana. La finale rappresenterà un altro importante test per queste straordinarie atlete, che hanno già dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali.

ITF Billie Jean King Cup 2023 M. Trevisan M. Trevisan 7 6 K. Juvan K. Juvan 6 3 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Juvan 5-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 M. Trevisan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 df 3-3 → 4-3 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* df 7*-6 6-6 → 7-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

– 🕙 10:00 🇮🇹 Trevisan M. (Ita) – 🇸🇮 Juvan K. (Slo)

– 🕦 11:30 🇮🇹 Paolini J. (Ita) – 🇸🇮 Zidansek T. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 J. Paolini J. Paolini 6 4 6 T. Zidansek T. Zidansek 2 6 3 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Zidansek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

– 🕐 13:00 🇮🇹 Cocciaretto E./Trevisan M. – 🇸🇮 Juvan K./Zidansek T.