Billie Jean King Cup: Domani l’Italia sfiderà la Slovenia in semifinale

La Billie Jean King Cup, il prestigioso torneo di tennis femminile per Nazionali, entra nella sua fase più entusiasmante con la semifinale tra l’Italia e la Slovenia, fissata per sabato 11 novembre alle ore 10:00 sulla rapida superficie in cemento di Siviglia.

Dopo un percorso esaltante, la squadra italiana, sotto la guida di Tathiana Garbin, si è guadagnata il diritto di competere in questa fase. La loro prestazione nei gironi è stata ottima, con vittorie significative contro squadre come la Francia e la Germania.

La Slovenia, guidata dalle performance di Kaja Juvan e Tamara Zidansek sono avanzate verso la semifinale da una qualificazione emozionante nel testa a testa contro il Kazakhstan, dove la vittoria di Juvan e il primo set vinto da Zidansek hanno assicurato il loro posto in prima posizione del proprio girone.

L’Italia si presenta con un roster di giocatrici di alto livello: Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Questo gruppo, caratterizzato da una combinazione di esperienza e talento, sembra avere tutte le carte in regola per avanzare all’ultimo atto della competizione. Le singolariste principali, Trevisan e Paolini, che hanno brillato nella fase a gironi, saranno quasi certe di giocare domani in singolare.

Il confronto con la Slovenia, nonostante non sia considerato insormontabile, richiederà attenzione e strategia. Zidansek e Juvan, rispettivamente numero 100 e 104 nel ranking mondiale WTA, hanno dimostrato di poter raggiungere grandi traguardi, come evidenziato dalla semifinale di Zidansek al Roland Garros nel 2021.





Marco Rossi