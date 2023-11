Navratilova tuona contro il CEO della WTA Simon: “Dopo il caos Cancun, come può restare al suo posto?”

“Impegnativo, super triste, orribile”. Così la n.1 WTA Aryna Sabalenka ha definito in tre parole la sua esperienza alle WTA Finals di Cancun, torneo che passerà alla storia per infiniti problemi logistici, organizzativi e climatici, una manifestazione che davvero ha deluso le giocatrici e gli appassionati. Il CEO della WTA Steve Simon ha fatto mea culpa parlando al media statunitense Sport Illustrated: “Non è stato un evento perfetto, capiamo che le condizioni sono state una sfida per le giocatrici e la WTA se ne assume la responsabilità”. Nonostante quest’ammissione di colpa, la carismatica ex campionessa Martina Navratilova ha manifestato tutto il proprio disappunto per la situazione vissuta a Cancun, parlando apertamente della necessità di un nuovo corso in seno alla WTA e sponsorizzando un rinnovamento guidato da una donna.

“Forse è tempo di una nuova leadership”, ha affermato la 67enne nata in Repubblica Ceca a Tennis Channel. “Per quanto mi riguarda, essendo un’associazione femminile e essendone coinvolta da così tanto tempo fin dall’inizio, credo che sia singolare il fatto che abbiamo avuto solo due donne a capo della WTA. Penso sia giunto il momento che il nuovo leader, quando ci sarà, sia una donna. Ce ne sono molte assai qualificate per ricoprire questa posizione. Sarà difficile per Steve rimanere rimanere al suo posto perché tutto punta nella direzione opposta in questo momento”.

“L’errore di base è stato prendere la decisione di dove fare le Finals così tardi, c’è stata una sequenza di decisioni sbagliate. Alla fine, Steve Simon è stato il capo per otto anni ed eccoci qui…. Le giocatrici si sono adattate alle condizioni, dovevano farlo. Ma… venire a Cancun nella stagione delle piogge? Non puoi sperare che non piova, e tutto questo all’evento principale del WTA Tour. Si trattava solo di prendere le decisioni al momento adeguato, pensando a quelle che sarebbero state le conseguenze. Ora devi solo ammettere di aver preso decisioni sbagliate e tirare le somme” conclude Navratilova.

Parole dure, che stigmatizzano i troppi problemi vissuti alle Finals, ma che in fondo non sono altro che l’ultima goccia di un vaso già bello colmo. La stagione 2023 al femminile infatti è stata caratterizzata da moltissime polemiche, partendo dalle pesanti critiche sulla disparità salariale con l’ATP tour e continuando con le ripetute richieste di profonde riforme della programmazione, tra calendario, spostamenti, incontri notturni e programmazione delle partite negli eventi combined. Vedremo se Steve Simon farà davvero un passo indietro, lasciando spazio ad un nuovo governo del tour rosa, oppure se si continuerà a trattare con l’ATP per una vera e propria “fusione” tra i due circuiti, possibilità questa auspicata da molti ma non affatto semplice. Di sicuro, chi avrà l’onere di gestire il tour femminile nel prossimo futuro è atteso da sfide tutt’altro che facili.

